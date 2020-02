Débat démocrate : les hostilités sont lancées, les yeux se tournent vers Bernie Sanders

Après s'être désormais imposé comme meneur, Bernie Sanders, qui se présente comme un socialiste démocrate, est dans le viseur des autres candidats à l'investiture démocrate.

Les hostilités ont rapidement été lancées, certains candidats martelant que la nomination de Bernie Sanders risque de coûter aux démocrates bien plus que la Maison-Blanche.

Non seulement est-ce un moyen de faire réélire Donald Trump, mais nous devons aussi nous préoccuper de la Chambre [des représentants] et du Sénat , a martelé l'ex-maire de South Bend, en Indiana, Pete Buttigieg, qui a précisé que la quarantaine de démocrates qui ont ravi des sièges aux représentants républicains lors des élections de mi-mandat de 2018 se distançaient de Bernie Sanders le plus vite possible .

Si vous pensez que les quatre dernières années ont été chaotiques, diviseuses, toxiques, épuisantes, imaginez passer la majeure partie de l'année 2020 avec Bernie Sanders contre Donald Trump. Pensez à ce que cela sera pour ce pays. Pete Buttigieg

Bernie va perdre contre Donald Trump. Et Donald Trump, la Chambre, le Sénat et certaines des législatures d'État vont tous devenir rouges [la couleur du Parti républicain] et alors, entre le [redécoupage partisan des districts] et la nomination des juges pendant les 20 ou 30 prochaines années, nous allons devoir vivre avec cette catastrophe , a renchéri l'ex-maire de New York Michael Bloomberg.

En évoquant des informations de la communauté du renseignement américain, M. Bloomberg a en outre affirmé que la Russie avait en tête un but spécifique en voulant favoriser la nomination de Bernie Sanders.

Le président Vladimir Poutine pense que Donald Trump devrait être président des États-Unis, et c'est pourquoi la Russie vous aide à vous faire élire , a-t-il soutenu.

La semaine dernière, les médias américains ont signalé que, selon le bureau du directeur du renseignement national (DNI), Moscou fourbissait ses armes pour s'ingérer dans l'élection présidentielle américaine de 2020 avec l'objectif d'aider Donald Trump.

Bloomberg lui aussi ciblé

Michael Bloomberg s'est lui aussi trouvé au centre des attaques.

La sénatrice du Massachusetts Elizabeth Warren, qui avait été la candidate la plus virulente lors de la dernière joute oratoire, la semaine dernière, a notamment reproché à l'ex-républicain ses contributions à des républicains.

Qui a financé la campagne de Lindsey Graham pour sa réélection la dernière fois? C'était l'[ex-]maire Bloomberg. Et ce n'est pas le seul sénateur de droite que le maire Bloomberg a financé. Il est intervenu pour essayer de défendre un autre sénateur républicain contre une femme qui l'affrontait. C'était moi. Ça n'a pas marché, mais il a essayé de le faire , a-t-elle lancé.

Après avoir rappelé qu'elle avait perdu son emploi d'enseignante après être tombée enceinte, elle a affirmé que Michael Bloomberg lui aurait dit de tuer son enfant, évoquant dans une poursuite les accusations formulées par une ex-employée de sa société d'informations financières, Bloomberg LP.