Le racisme, un problème stagnant à Halifax, selon un expert

Il y a une situation qui perdure , déplore Gregory Nazaire au sujet des problèmes liés au racisme à Halifax.

À ses yeux, l’accident de vendredi soir prouve le racisme d’une certaine frange de la population.

Vendredi dernier, un adolescent de 15 ans a eu une altercation brutale avec la police. Sa mère affirme qu’il a subi une commotion cérébrale, causée par l'intervention policière. Une enquête est en cours et la police d’Halifax, elle, a annoncé avoir affecté les agents responsables à des tâches administratives.

La mère de l’adolescent a partagé ces photos de blessures aux mains, et une autre au visage, que son fils aurait subi durant l'arrestation. Photo : Courtoisie / Photo obtenue par CBC

La vidéo filmée par l'adolescent le soir de l’accident a fait le tour du web et a fait parler de nouveau du souci de profilage racial à Halifax.

Le professeur Gregory Nazaire, aussi membre des organismes communautaires Black Cultural Society et le Canadian Council on Africa, dit être déçu, mais pas surpris par cet incident. À ses yeux, cela reflète le racisme ambiant dans la capitale néo-écossaise.

Je ne suis pas étonné… Ça, c’est la forme brutale du [racisme], quoi. Généralement, ça cible les segments les plus défavorisés de la population et de la communauté. Ceux qui généralement proviennent de la classe ouvrière ou des jeunes. Grégory Nazaire, maître de conférence à l'Université Dalhousie

Il estime que la police d’Halifax devrait être mieux préparée pour servir tous les citoyens canadiens.

Au moment où ce jeune a fait valoir son droit à la libre expression, c’est là où cela a déclenché une réaction viscérale de la part du policier. C’est vraiment navrant d’avoir une réaction [comme celle-là] de la part de quelqu'un qui est censé être formé pour pouvoir désamorcer ce type de situation , se désole le professeur.

En novembre dernier, le chef de la Police régionale d’Halifax, Dan Kinsella avait présenté des excuses publiques à la communauté noire pour les contrôles de rue qui étaient pratiqués par les forces de l’ordre. La province avait même abrogé ces contrôles.

Dan Kinsella, chef de la police d'Halifax, présente le 29 novembre 2019 des excuses pour des contrôles de rue qui ont ciblé les Noirs six fois plus souvent que les Blancs. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Quelques mois plus tard, rien ne semble avoir changé.

M. Nazaire explique qu’à cause de ce type de dérapage, la communauté noire n’a plus confiance en la police, et qu’en cas de problème, elle n’osera donc pas se tourner vers elle.

Cette enfant qu’est-ce qu’il fera? Tout simplement, il va se replier sur lui-même, se replier sur sa communauté... Et là, vous avez comme une ségrégation, en quelque sorte, naturelle. Grégory Nazaire

Si Halifax est reconnue historiquement comme l’un des premiers bastions de la communauté noire au Canada, il y a toujours eu des problèmes de racisme, soutient M. Nazaire.

Ce n’est pas de nouveaux arrivants, ce n’est pas des immigrants. Et jusqu’à aujourd’hui, on sent qu’ils évoluent en marge de la société. C’est comme s’ils sont en terre étrangère , explique-t-il.

Grégory Nazaire prêche le dialogue, mais souhaite voir des actions concrètes du gouvernement pour prévenir ce type de racisme systémique et le profilage racial des citoyens.

On doit réfléchir à comment aborder des situations pareilles... Nous sommes tous des Canadiens. On doit quand même savoir comment s’entendre comme une communauté à part entière... Il faut avoir des interventions plus tôt et concrètes de la part des autorités et pas juste des gestes symboliques et de discours magistraux , conclut-il.

Avec les informations de l'émission Le Réveil