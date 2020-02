Des instruments à cordes anciens et précieux temporairement dans la région

Pour pouvoir entraîner le public dans de tels périples, l'ensemble a utilisé des instruments d'une autre époque. Ces véritables bijoux ont été fabriqués dans l’atelier de Jean-Baptiste Vuillaume.

Encore de nos jours, la simple évocation du nom de ce luthier français fait rêver bien des musiciens, et ce, même si sa mort remonte à 1875.

Cet artisan avait la réputation de confectionner des instruments d'une qualité exceptionnelle et au fil du temps, des artistes aux aptitudes incroyables ont successivement fait vibrer leurs cordes.

Mardi soir, les chambristes du Quatuor Saguenay ont joué avec certains de ces trésors du passé leur ayant été prêtés par l'homme d'affaires Roger Dubois, un philanthrope bien connu.

Quand l'altiste Luc Beauchemin, le violoncelliste David Ellis et les violonistes Marie Bégin et Nathalie Camus ont eu ces instruments entre les mains pour la première fois, ils ont immédiatement réalisé qu'ils auraient besoin de temps pour les apprivoiser.

Pour Mme Camus, l’expérience a été déconcertante.

Je ne me reconnaissais plus. J’avais l’impression que mon identité n’était plus là. Tout ce que je tentais de faire qui est propre à moi, à mon style de jeu, le violon ne le prenait pas.

Nathalie Camus, musicienne