Coronavirus : nouvelle chute boursière sur fond de crainte de pandémie

Mardi, le Dow Jones a clôturé en baisse de 3,2 %, une perte de 879 points, alors que le NASDAQ, à forte coloration technologique, en a perdu 256, un déclin de 2,8 %. La Bourse de Toronto a suivi cette tendance avec un recul de 385 points, ou 2,2 %, cette même journée.

Quand on parle de la dégringolade des deux séances passées, je pense que ça reflète principalement les peurs et les craintes des investisseurs par rapport à l'épidémie du nouveau coronavirus , affirme Brett House, vice-président et économiste en chef adjoint à la Banque Scotia.

C'est vraiment un développement global. Brett House, vice-président et économiste en chef adjoint, Banque Scotia

L'épidémie de coronavirus est de plus en plus meurtrière, non seulement en Chine, mais aussi en Iran, en Corée du Sud et en Italie. Lundi, l’Organisation mondiale de la santé appelait le monde entier à se préparer à une éventuelle pandémie.

Ça se passe dans des pays développés, ce qui nous touche de plus près , affirme Martin Pelletier, gestionnaire de portefeuille chez TriVest Wealth, à Calgary.

Le plongeon des actions survient alors que les investisseurs s’attendent à ce qu’une possible pandémie du COVID-19 fasse déraper l’économie mondiale en bouleversant les chaînes d’approvisionnement et en réduisant la demande des consommateurs pour tout un éventail de biens et de services, explique-t-il.

Les indices boursiers américains ont réagi immédiatement après la mise à jour des autorités sanitaires, dont les responsables des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, qui disaient se préparer à une propagation plus importante du virus aux États-Unis.

Le prix du pétrole est tombé sous la barre des 50 dollars, mardi, son niveau le plus bas depuis la fin 2018. Les entreprises révisent déjà à la baisse leurs prévisions de croissance pour l’année en cours, particulièrement dans l’industrie touristique.

Déclin à la Bourse de Toronto, une tempête parfaite

L'économiste Brett House estime que d'autres facteurs influencent les investisseurs à la Bourse de Toronto, dans une moindre mesure tels que les blocages sur les chemins de fer et les récents développements dans le secteur énergétique.

Pour M. Pelletier, il s’agit d’une tempête parfaite pour la vente massive d’actions au rabais. Les manifestations anti-pipelines à l'échelle du pays refroidissent, selon lui, les investisseurs et les entreprises des industries pétrolière et gazière.

Il n’y a pas beaucoup d’appétit pour le développement des ressources au Canada , affirme le fondateur de TriVest Wealth, qui cite en exemple l’abandon du projet de mine Frontier dans le nord de l’Alberta.