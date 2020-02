Le CISSS de l’Outaouais bonifie ses services de proximité dans la MRC de Papineau

Alexandre Bergevin a été nommé adjoint à la direction des services multidisciplinaires et à la communauté, tandis que Carl Lavoie a hérité du poste de coordonnateur de l’Hôpital de Papineau.

M. Bergevin sera un acteur important dans la communauté qui viendra coordonner les services et faciliter la communication avec nos partenaires du territoire de Papineau , peut-on lire dans un communiqué du CISSS Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais.

Pour sa part. M. Lavoie agira comme liaison entre l’Hôpital de Papineau et les services offerts un peu partout sur le reste du territoire de la MRCMunicipalité régionale de comté .

Le ministre responsable de la région de l'Outaouais, Mathieu Lacombe, avait annoncé la création de ces postes le 14 février dernier.

Avec ces deux nouvelles embauches, la présidente-directrice générale du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais, Josée Filion, est d’avis que la voix de la population sera dorénavant mieux entendue.

Josée Filion, présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais (archives) Photo : Radio-Canada / Jacques Corriveau

Il y avait dans les régions périphériques de l’Outaouais l’impression de perte de sens, l’impression de ne pas faire partie de cette grande famille qu’est le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais , croit-elle.

Pour moi, l’arrivée des deux personnes — de l’adjoint et du coordonnateur — va nous permettre justement d’être nos yeux et nos oreilles et d’assurer une proximité auprès des gens dans la communauté , a ajouté Mme Fillion.

Ce qu’on veut, c’est vraiment de s’inscrire dans un processus d’amélioration des soins et services. Et le rôle [des deux nouveaux gestionnaires] est de revoir les différentes trajectoires de soins. Josée Fillion, présidente-directrice générale du CISSS de l’Outaouais

En plus de ces deux nouveaux postes, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais compte trois autres adjoints à la direction des services multidisciplinaires et à la communauté dans les MRCMunicipalité régionale de comté de Pontiac, des Collines-de-l'Outaouais et de la Vallée-de-la-Gatineau.

L’établissement de santé compte également deux autres coordonnateurs dans les hôpitaux périphériques : un pour les hôpitaux de Maniwaki et de Wakefield, et un autre pour celui de Shawville.

Avec les informations de Denis Babin