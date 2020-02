Une famille s'indigne qu'on envoie sa mère à l'hôpital au lieu d'un foyer de soins

Placer des personnes âgées à l’hôpital lorsqu’il n’y a plus de place dans les foyers de soins est une pratique courante dans le système de soins de santé néo-brunswickois. Mais cela a des conséquences graves sur la santé des patients. Une famille de Tracadie dénonce ce procédé.

Rencontrée dans un café de Tracadie, Carole McLaughlin prend la parole pour sa famille. Elle raconte son histoire pour ne pas qu’elle se répète.

Il n’y a pas si longtemps, sa mère de 86 ans, Alvine McLaughlin, vivait dans un foyer de soins spéciaux pour personnes semi-autonomes (catégorie d’encadrement de niveau 2).

Depuis juin, ses proches remarquent que sa santé décroît tranquillement. Ils entreprennent alors des démarches pour qu'elle soit placée dans un centre de soins plus encadré, de catégorie 3.

Dans le foyer le plus proche de où est-ce qu'elle est, l'attente est de plus d’un an , raconte-t-elle.

Carole McLaughlin admet candidement qu’elle et sa famille croyaient que leur mère aurait pu rester au foyer où elle habitait déjà, en attendant qu'une place plus adaptée se libère.

Direction : hôpital

Mais une fois l'évaluation du cas de sa mère terminée, cette dernière est envoyée directement à l'hôpital. Elle y séjourne depuis deux semaines.

C’est que le foyer où vivait Alvine McLaughlin ne peut pas garder une résidente qui requiert une catégorie d’encadrement de niveau 3. Si le foyer garde trop longtemps une patiente et qu’un accident survient, il s’expose aux poursuites.

La solution, c’est donc de l’envoyer à l’hôpital, le temps qu’une place se libère quelque part.

Ils sont en train de vivre dans un hôpital, ça n'a aucun sens. Carole McLaughlin

Mme McLaughlin s’inquiète. Elle a bien remarqué que l'état de santé de sa mère s’est détérioré brusquement depuis qu'elle est à l'hôpital, un environnement qui n’est pas destiné à servir de résidence.

Deux semaines après, elle ne peut plus se lever, ne peut plus aller à la toilette toute seule, elle ne peut presque plus manger toute seule.

Claude Snow travaille depuis plusieurs années dans différents secteurs du développement social. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Finir ses jours à l’hôpital

Cette histoire n'est pas un cas isolé, selon le travailleur social d'expérience Claude Snow.

Il a remarqué que cette pratique est courante dans la province : plusieurs places dans les hôpitaux sont utilisées pour accueillir des patients en attente d’aller dans des foyers de soins.

C'est vu comme un placement ordinaire, alors que ce devrait pas l'être. Claude Snow, travailleur social indépendant

Cette norme se fait souvent au détriment de la santé, observe-t-il. On constate qu'il y a toujours une détérioration quand la personne va à l'hôpital pour un long séjour.

Et certains séjours sont trop longs.

Il y en a qui finissent par mourir à l’hôpital.

L'hôpital de Tracadie est le nouveau foyer d'Alvine McLaughlin. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Un environnement difficile

Carole McLaughlin est découragée. Elle souhaiterait sortir sa mère de l’hôpital. La voir alitée toute la journée, sans chez-soi, sans vêtement à elle et sans sortie possible, est difficile. Fallait pas qu'elle fasse ce détour-là.

C'est bien beau de dire : “Heille, il faut qu'elle marche.” Mais qui va aller marcher [dans un hôpital]? Il n'y a pas de but à aller marcher [là]. Carole McLaughlin

Elle juge que ses conditions de vie accélèrent sa dégradation. Oui, tu as le vieillissement physique, mais tu as aussi le vieillissement émotionnel, le vieillissement relationnel.

Elle est triste. Elle est là. Elle attend… Carole McLaughlin

C'est ça. C'est juste, c'est tout ça... Et puis nous autres, ça nous arrache le cœur qu'elle soit là, qu'elle en ait perdu autant.

Carole McLaughlin craint que sa mère ne puisse plus retrouver l'autonomie qu'elle a perdue ces derniers jours.