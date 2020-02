La gouverneure générale inspire de jeunes Autochtones du Nord-Ouest ontarien

Mme Payette a rencontré mardi après-midi des élèves de l’école Dennis-Franklin-Cromarty, une école secondaire privée autochtone qui accueille des jeunes de plusieurs Premières Nations du Nord-Ouest ontarien.

Elle a d’abord expliqué aux élèves son rôle de gouverneure générale, mais l’essentiel de sa présentation portait sur sa carrière d’astronaute et la vie à bord d’une navette spatiale ou de la Station spatiale internationale.

Son objectif était d’inspirer, grâce à son parcours, les élèves à poursuivre leurs études.

Elle a notamment raconté comment les missions Apollo l’ont inspirée, malgré les défis qui se présentaient devant elle pour atteindre son rêve.

Les astronautes sont des pilotes de chasse, moi à neuf ans je n’avais jamais pris l’avion , confie Mme Payette. Ils parlent une langue que je ne comprenais pas, à neuf ans. Ils parlent anglais.

Et pourtant, on ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Je suis allée à l’école, pour de nombreuses années, et un jour, [l’agence spatiale canadienne] recrutait des astronautes.

Julie Payette, gouverneure générale du Canada