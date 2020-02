Budget excédentaire prudent aux T. N.-O.

Le budget prévoit des revenus de 2,19 milliards de dollars pour un excédent dans les dépenses en exploitation de 203 millions de dollars.

Le territoire anticipe une augmentation des revenus de 333 millions de dollars ce qui lui permet d'augmenter les dépenses de 94 millions de dollars par rapport au budget précédent.

Caroline Wawzonek est la ministre des Finances et de la Justice des Territoires du Nord-Ouest. Photo : Radio-Canada / John Last

La ministre des Finances Caroline Wawzonek qualifie son tout premier budget de « créatif » et de « prudent ».

Il y a un surplus, mais cela ne veut pas dire qu’il y en aura un une fois les investissements en infrastructures dépensés. Ce surplus est précisément ce qui nous permettra de faire ces investissements. Caroline Wawzonek, ministre des Finances des Territoires du Nord-Ouest

Des investissements en santé et pour les services sociaux de l’ordre de 17,8 millions de dollars sont prévus ainsi que 9,9 millions de dollars en infrastructures. Des dépenses qui doivent entre autres permettre d'ajouter 72 lits de soins de longue durée à l’Hôpital Stanton de Yellowknife

« Retourner à Ottawa »

Après ces dépenses en infrastructures, le territoire aura augmenté de nouveau sa dette qui atteindra 1,2 milliard de dollars alors que la limite d'emprunt est établie à 1,3 milliard de dollars.

[Le plan] est de retourner au fédéral et dire : “Voici notre histoire. Les Territoires du Nord-Ouest ont les plus vieilles infrastructures au Canada. Les Territoires du Nord-Ouest ont parmi les plus bas indicateurs sociaux au Canada. Nous avons besoin de faire des investissements stratégiques et il nous faut le faire bientôt.” J’ai bon espoir que ce sera une conversation positive. Caroline Wawzonek, ministre des Finances des Territoires du Nord-Ouest

Il ne fait aucun doute selon la ministre Wawzonek que la précarité de la situation financière du territoire ne permet pas de commencer à rembourser la dette. Il faut plutôt, a dit la ministre, « investir pour stimuler l’économie ».

Le budget prévoit d'ailleurs 18 millions de dollars d’appui aux petites et moyennes entreprises, 16,3 millions de dollars pour le tourisme et les parcs et 16 millions de dollars pour l’exploration et l’exploitation minière.

Des investissements absents

Malgré des rapports accablants du Bureau du vérificateur général du Canada au sujet de l'éducation et des services à l’enfance, il n'y a aucune augmentation significative du budget de ces deux secteurs.

Le budget des Services de protection de l’enfance et de soutien volontaire, dont le fonctionnement a été décrié par les parents de famille d’accueil, est augmenté de 280 000 $.

L'écran de l'enseignant à Inuvik relie par vidéoconférence ses élèves dans cinq différentes collectivités. Photo : Radio-Canada / Mackenzie Scott

Quant à l’éducation, la majeure partie des 3,5 millions d’investissements iront aux dépenses liées aux programmes d’aide au revenu. Cinq écoles de plus pourront profiter de l'Apprentissage à distance du Nord grâce à un investissement de 604 000 $.

« La créativité dont je parle c’est qu’on va chercher des opportunités pour avoir des partenaires soit avec le gouvernement fédéral soit avec les gouvernements autochtones, on va chercher des opportunités pour mieux collaborer avec ces partenaires et chercher des opportunités pour des collaborations qui pourraient aider les ministères. »

Pas d’augmentation en francophonie

Le budget ne prévoit aucune augmentation des investissements dans les services en français, ni en éducation ni pour les services gouvernementaux.

« Il n’y a pas quelque chose de spécifique pour la communauté francophone, mais [...] dans le mandat de notre gouvernement, on a une priorité qui dit qu’on doit faire mieux pour toutes les langues des Territoires du Nord-Ouest alors je pense qu’on verra ce printemps quand on [déterminera] ce qu’on veut faire avec le mandat. »