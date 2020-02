Coronavirus : les deux cas suspects à Chicoutimi seraient négatifs

Le porte-parole du ministère de la Santé et des Services sociaux a indiqué que les trois cas potentiels de COVID-19 analysés récemment dans la province étaient négatifs.

On apprenait lundi que deux personnes s’étaient présentées à l’hôpital de Chicoutimi avec des symptômes s’apparentant à ceux du coronavirus. Cependant, aucune confirmation officielle n’a pu être obtenue.

Le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux est avare de commentaires dans le dossier puisque le service des communications a reçu une directive ministérielle de ne pas divulguer l'origine des cas suspectés de coronavirus.

De son côté, la ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean s’est faite rassurante.

Il y a des procédures à suivre qui sont vraiment importantes et le protocole, on doit le suivre. C’est sûr qu’on est inquiet, par contre, au Québec, il n’y a aucun cas de coronavirus. Il faut vraiment rassurer les gens et le risque est très très faible , soutient Andrée Laforest.

À 15 h mardi, la mise à jour du ministère indiquait qu'il y avait sept cas sous investigation, contre un seul lundi.

Au Canada, 11 cas ont été confirmés, 4 en Ontario et 7 en Colombie-Britannique.

Rappelons que la situation est toujours demeurée normale à l'hôpital de Chicoutimi et qu'il n'y a eu aucune mesure qui touchait les autres patients.

D’après les informations de Pascal Girard