Pas de logements sociaux à Royalmount, la mairesse Plante en colère

Ce dernier fait référence au règlement mis en place par l’administration de Valérie Plante, qui va obliger les promoteurs à instaurer notamment 20 % de logements sociaux et autant de logements abordables dans les nouveaux édifices résidentiels.

Or, selon Carbonleo, qui vient de présenter une nouvelle mouture de son projet estimé à 7 milliards de dollars, Royalmount est situé sur le territoire de Ville Mont-Royal et n’a donc aucune obligation de respecter ce règlement montréalais.

C’est inacceptable. On est dans la région métropolitaine. Tous les promoteurs immobiliers doivent contribuer d'une façon ou d'une autre à du logement social , a clamé la mairesse de Montréal, en prenant connaissance des propos de Claude Marcotte.

Ce dernier serait à côté de la plaque , a-t-elle indiqué, en l’accusant de manquer à ses responsabilités .

Ce n’est pas un caprice de faire du logement pour tous, mais une responsabilité , a souligné la mairesse Plante, qui a fait de la construction de logements sociaux l’un des principaux enjeux de son mandat.

Une centaine de commerces et restaurants

Dans un premier temps, une centaine de restaurants et commerces, sans compter plusieurs hôtels, verront le jour avec le mégaprojet de Carbonleo. Une inauguration est prévue en août 2022. Un cinéma et un complexe aquatique sont aussi prévus. Le projet comprendra également une passerelle piétonne, avec le métro De La Savane, et différentes places publiques, végétalisées. La partie résidentielle sera quant à elle érigée dans un second temps, d'ici 10 à 15 ans, si une telle autorisation est accordée par Ville Mont-Royal.