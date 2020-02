Déneigeur arrêté avec les facultés affaiblies à Jonquière

L'homme de 36 ans a emprunté sans autorisation un tracteur appartenant à son employeur pour faire une virée dans le quartier. Dans sa cavale, il a endommagé une maison et un garage.

Les propriétaires de la résidence ont porté plainte à la police.

L’employeur de l’individu, Pierre Daragon, songe à porter plainte à son tour pour vol de véhicule. Il reconnaît qu'il connaissait peu et mal son employé.

Il a pris mon tracteur et il a déneigé ma cour puis la cour de mes voisins pendant que, moi, j’écoutais des films avec ma famille. Je n’étais pas au courant de rien. La police est venue m’apprendre tout l’événement et on a découvert que monsieur avait consommé quelque chose qui le rendait dans un état second , mentionne-t-il.

Pierre Daragon précise que l’homme a été transporté à l’hôpital.