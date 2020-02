À un an des Jeux du Québec à Rivière-du-Loup

Dans un an, les yeux des partisans de sports amateurs seront tournés vers Rivière-du-Loup pour le lancement de la finale provinciale d'hiver des Jeux du Québec.

Du 26 février au 6 mars 2021, 3300 athlètes et plus de 1500 entraîneurs, accompagnateurs et officiels seront présents pour cet événement qui reviendra à Rivière-du-Loup 50 ans après la création des finales provinciales des Jeux du Québec.

Pour la directrice générale des jeux, Karine Malenfant, la préparation se poursuit. Beaucoup de travail reste à faire, mais les échéanciers sont respectés.

Nous travaillons présentement sur l'horaire des compétitions, le transport, l'hébergement et l'alimentation des athlètes. Karine Malenfant, directrice générale du comité organisateur de la finale des Jeux du Québec

La directrice-générale de la Finale provinciale des Jeux du Québec 2021 à Rivière-du-Loup Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

Mercredi soir, le quartier général des jeux sera officiellement inauguré et le site Internet de la finale sera dévoilé. Différentes activités de financement auprès des résidents de la région seront aussi lancées au cours des prochains mois.

La campagne de financement auprès des entreprises est sur le point de se terminer. Les membres de la communauté des affaires ont bien répondu à l'appel, ce qui permettra au comité organisateur d'acheter les équipements pour diverses disciplines plutôt que de les louer. Ces achats seront donnés aux clubs locaux après la tenue des Jeux.

En parallèle, le comité organisateur continue de recruter des bénévoles. Plus de 3000 personnes seront nécessaires pour assurer la réussite de cet événement.