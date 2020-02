La propagation du coronavirus mène les autorités américaines à sonner l'alarme

Partagez via Courriel (Fenêtre modale)

Contrastant avec le ton rassurant employé par les autorités américaines jusqu'ici, la principale agence fédérale américaine en matière de santé publique a lancé un avertissement mardi : il faut se préparer dès maintenant à une éventuelle propagation du coronavirus dans les communautés du pays, car elle est presque inévitable.

Ultimement, nous nous attendons à ce que la maladie se propage aux États-Unis , a averti Dre Nancy Messonnier, une des responsables des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) des États-Unis, au cours d'une conférence de presse. Les autorités ont dit ignorer si la propagation sera importante ou non, mais ont indiqué que les Américains doivent être prêts à faire face à une perturbation importante de leur vie quotidienne. Nous demandons au public américain de se préparer à la perspective d'une propagation de grande ampleur , a insisté Dre Messonnier. La question n'est pas de savoir si cela se produira, mais plutôt quand cela se produira et combien de personnes dans ce pays auront des maladies graves. Dre Nancy Messonnier, haute responsable des CDC Les autorités sanitaires américaines exhortent les établissements hospitaliers, les entreprises et les écoles à prévoir dès maintenant des moyens de limiter l'impact du coronavirus lorsqu'il se répandra dans leur communauté, évoquant par exemple le télétravail et la fermeture d'écoles. La multiplication rapide, ces derniers jours, de nouveaux cas à l'extérieur de la Chine continentale, berceau de l’épidémie, explique l'urgence exprimée dans les nouveaux avertissements officiels, a précisé Dre Messionnier. Il y a 79 331 cas confirmés de coronavirus à travers le monde, dont l'immense majorité en Chine, mais le virus progresse de façon foudroyante, avec des foyers de contamination importants à Hong Kong, en Iran, en Italie, au Japon, à Singapour, en Corée du Sud, à Taïwan et en Thaïlande. Lundi, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a appelé la communauté internationale à se préparer à une éventuelle pandémie du nouveau coronavirus, jugeant très préoccupante [...] l'augmentation soudaine de nouveaux cas dans plusieurs pays. Les États-Unis dénombrent pour leur part 57 cas de coronavirus; 43 des personnes touchées étaient des passagers du bateau de croisière Diamond Princess. Inquiétudes bipartites devant la stratégie du gouvernement Le message a aussi été relayé devant un sous-comité du Sénat par le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Alex Azar, qui a reconnu l'existence d'un défi sanitaire sans précédent, potentiellement grave, à l'échelle mondiale . Le nombre d'Américains atteints augmentera inévitablement, a-t-il averti. M. Azar a notamment indiqué que les services de santé du pays auront besoin de 300 millions de masques pour les travailleurs de la santé et de ventilateurs supplémentaires pour les hôpitaux. Des élus démocrates et républicains ont exprimé des préoccupations devant le degré de préparation de l'administration de Donald Trump. Le sénateur républicain John Kennedy a reproché au secrétaire à la Santé de ne pas avoir de réponses à fournir à plusieurs questions. Le Dow Jones affecté par le coronavirus Les marchés réagissent nerveusement au risque d'une pandémie et ses possibles répercussions sur l'économie. Mardi après-midi, le Dow Jones Industrial Average a chuté de près de 900 points après l'avertissement lancé par les CDC. À lire aussi : Coronavirus : Air Canada prolonge la suspension de ses vols vers Pékin et Shanghai