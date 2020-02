L’Alberta aura bientôt un nouveau spa

Ce sera le quatrième spa de l’entreprise au Canada après Ottawa, Winnipeg et Toronto.

L'opportunité que nous avons ici est incroyable, explique Martin Paquette, fondateur et PDG de Groupe Nordik. Nous allons pouvoir sculpter le terrain pour bénéficier au maximum des plans d’eau, de l’ensoleillement, du coucher de soleil...

Le spa va être construit au bord du lac artificiel déjà existant au sein de la communauté résidentielle. Il s’étendra sur quatre hectares.

Le projet représente un investissement de 45 millions de dollars.

Les travaux devraient commencer d’ici la fin de l’année. L’ouverture est prévue pour 2022.

Les retombées attendues

Le groupe Nordik espère attirer 300 000 visiteurs par an. Il prévoit la création de 400 emplois à temps plein et à temps partiel.

Le spa de Calgary ne sera pas en concurrence avec celui de Kananaskis, selon Martin Paquette. Celui-ci sera un peu plus grand et nous offrirons sûrement une expérience différente [...] Je pense que c’est un grand marché, il y a de la place pour plus d’un spa , affirme-t-il.

Harmony est une communauté résidentielle en développement qui devrait compter à terme 10 000 habitants. Photo : courtoisie / Nordik Group

Birol Fisekci, PDG de Bordeaux Developements, rappelle que l’objectif avec Harmony a toujours été de créer un village sans comparaison avec ce qui se fait au Canada. Nous voulons proposer ce qu’il y a de mieux à nos clients en matière d'infrastructures.