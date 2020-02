Questionnaire discriminatoire : le CIUSSS MCQ doit verser un dédommagement

Dans une décision rendue plus tôt ce mois-ci, la juge du Tribunal des droits de la personne Doris Thibault conclut que le questionnaire médical rempli par la plaignante lors de son entretien d’embauche était discriminatoire.

Le 31 mai 2013, la plaignante, dont l’identité n’est pas révélée dans le jugement, a appris que sa candidature n’avait pas été retenue.

Elle est alors convaincue qu’elle n’a pas été embauchée en raison de son âge , peut-on lire dans le résumé du contexte de la juge.

Un an plus tard, elle porte plainte à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.

La Commission allègue alors que le questionnaire médical rempli par la dame pour un poste de préposée aux bénéficiaires à l’étape de la préembauche est discriminatoire , en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne.

Le questionnaire posait des questions qui n'avaient rien à voir avec les qualités ou les aptitudes requises par l’emploi. Stéphanie Fournier, avocate à la direction du contentieux de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse

Le jugement de 20 pages a été rendu le 11 février 2020. Photo : Radio-Canada / Marilyn Marceau

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) a reconnu que le questionnaire médical rempli par la dame en 2013 était discriminatoire et portait atteinte à son droit à la sauvegarde de sa dignité et au respect de sa vie privée , relate le jugement.

Dans le cas de la plaignante, le questionnaire médical n’a pas été analysé, selon le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux , car la candidate n’a pas été retenue par le comité de sélection. Le questionnaire médical est analysé seulement si la candidature de la personne est retenue.

Modification du questionnaire

Le CIUSSS MCQCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec a modifié le questionnaire médical en 2016. Par exemple, le numéro d’assurance-maladie et l’âge ne sont plus recueillis aux fins d’identification des candidats.

Dans son jugement, Doris Thibault demande tout de même au CIUSSS MCQCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec de réviser la section questions d’ordre général contenue au formulaire de 2016 afin que toutes les questions soient conformes à la Charte. Elle croit que cette section comporte des questions qui sont sans lien avec les aptitudes et les qualités requises pour exercer l’emploi de préposé(e) aux bénéficiaires .

La Commission, au nom de la plaignante, réclamait, 7500 $ à titre de dommages moraux et 2500 $ à titre de dommages punitifs.

Le Tribunal est d’avis qu’une somme de 2500 $ compense raisonnablement les préjudices moraux subis par G.C. , peut-on lire dans le jugement de 20 pages rendu le 11 février.

Avec les informations de Marilyn Marceau et de Jonathan Roberge