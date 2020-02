Tramway Longueuil–La Prairie : ça se concrétise

Elle présentera ses plans, jeudi, en présence de décideurs clés dans ce dossier, notamment le président du Conseil du trésor, Christian Dubé, qui est aussi député de La Prairie, ainsi que le PDG de la Banque de l'infrastructure du Canada, Pierre Lavallée.

Seront également présents la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la région de Montréal, Chantal Rouleau, ainsi que le PDG de l'Autorité régionale de transport métropolitain, Pierre Shedleur.

Les principales stations du tramway

Le cabinet de la mairesse de Longueuil n'a pas voulu donner de détails sur le contenu de l'annonce. Selon nos informations, elle présentera un tracé pour un seul et unique mode de transport, le tramway, qui en plusieurs phases, relierait l'hôpital Pierre-Boucher à l'est jusqu'à La Prairie à l'ouest.

Le tramway passerait notamment par le cégep Édouard-Montpetit, le terminus du métro Longueuil, l'hôpital Charles-Le Moyne et la station Panama du REM, à Brossard.

Avec l'annonce de sa « vision », Sylvie Parent se range derrière le gouvernement Legault qui n'a jamais caché son manque d'appétit pour un projet de transport lourd sur la rive-sud en raison des coûts et de la densité de population jugée trop faible dans cet axe.

Important réaménagement du boulevard Taschereau

Extrait de la Vision transport en commun 2025 Photo : Agglomération de Longueuil

Le futur tramway doit circuler en majeure partie sur le boulevard Taschereau, qui ferait l'objet d'une vaste revitalisation annoncée par Sylvie Parent.

Des documents de l'agglomération et du Réseau de transport de Longueuil ( RTLRéseau de transport de Longueuil ) que Radio-Canada a pu consulter présentent plusieurs développements immobiliers à la place des vastes stationnements souvent vides qui bordent cet axe.

La première phase du projet de tramway serait dédiée au développement de la section entre le métro de Longueuil et le terminus Panama du REM, qualifié de « tronçon prioritaire ».

Les routes de l'agglomération de Longueuil sont de plus en plus saturées à l'heure de pointe et la station de métro de Longueuil est une des plus achalandées du réseau.

Invité à réagir, le porte-parole de l'Association pour le transport collectif de la Rive-Sud, qui représente les usagers, Axel Fournier, estime que le mode de transport, que ce soit un métro ou un tramway, ce n'est pas important. L'important c'est qu'il y ait du service additionnel et fréquent .

Christian Dubé, président du Conseil du trésor et député de La Prairie, où se rendra le tramway. Photo : Radio-Canada

Le 23 janvier, le premier ministre François Legault avait profité d'une rencontre avec le ministre fédéral des Finances, Bill Morneau pour lui parler du financement des quatre projets de tramway – ceux de Québec, Longueuil, de l'est de Montréal et de Gatineau.

En novembre dernier, les bureaux de projets du prolongement de la ligne jaune et du tramway sur Taschereau avaient été fusionnés. Le gouvernement provincial avait octroyé 60 millions de dollars.

Le RTL Réseau de transport de Longueuil reste prudent

Le RTLRéseau de transport de Longueuil , qui pilote l'étude du projet, a tenu à rappeler l' indépendance du processus par rapport au politique . La vision de la mairesse n'influence pas le bureau de projet , a spécifié la porte-parole du RTLRéseau de transport de Longueuil , Alicia Lymburner.

Le bureau de projet a d'ailleurs à peine commencé ses travaux. Le RTLRéseau de transport de Longueuil confirme que l'équipe n'est pas encore complète et qu'elle a jusqu'à l'été 2021 pour remettre son dossier d'opportunité.

Le fédéral n'a pas besoin que les études du bureau de projet soient terminées pour annoncer du financement, explique le consultant en planification des transports et chargé de cours à l'Université de Montréal, Pierre Barrieau. Donc il faut profiter du gouvernement minoritaire pour pousser le projet.

Un tramway à Longueuil jusqu'en 1956

Le premier tramway du Montreal & Southern Counties est arrivé à Saint-Lambert en 1909 en passant par le pont Victoria. Photo : Archives de la Ville de Longueuil

La Rive-Sud a déjà connu le tramway. Dès 1909, des trams circulaient entre Montréal et Saint-Lambert en passant par le pont Victoria, puis vers Longueuil l'année suivante.

Le tramway a cessé de circuler entre Longueuil et Montréal en 1931 avec l’ouverture du pont Jacques-Cartier, où l'on a privilégié l'autobus. Des trams ont continué de rouler localement sur la Rive-Sud jusqu'en 1956.