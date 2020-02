Les fouilles à la bibliothèque du Millénaire étaient une « erreur »

Un an après l’installation d’un dispositif de sécurité similaire à celui d’un aéroport dans la bibliothèque du Millénaire au centre-ville de Winnipeg, le gestionnaire des Services de bibliothèque qualifie ces mesures d’erreur.

Je crois qu’il y a une autre façon de faire, mais nous devons rectifier les erreurs que nous avons faites l’an dernier , affirme Ed Cuddy.

Des fouilles de sac et un contrôle au détecteur de métal obligatoires ont été mis en place à la plus importante bibliothèque municipale de la ville en février 2019 afin de rendre le lieu plus sécuritaire.

Les incidents violents ou potentiellement violents ont baissé de 43 % depuis, selon M. Cuddy. « Nous avons certainement vu une baisse d’incidents éprouvants liés à la violence qui ont des répercussions pour tout le bâtiment », poursuit-il.

Cependant, cette réduction d’incidents a été accompagnée d'une baisse d'un tiers de fréquentation. Certains décident de ne pas se rendre à la bibliothèque et d’autres usagers habituels préfèrent fréquenter d’autres bibliothèques municipales.

Un grand nombre de nos partenaires dans la communauté ont pris un pas en arrière en raison des contrôles, dit M. Cuddy. Ils sont en train de réévaluer leur relation avec nous, ce qui est difficile. Nous cherchons une autre solution.

Il reconnaît que la bibliothèque a été trop loin dans ses mesures de sécurité, et affirme qu'elle n’a pas été assez loin sur les autres fronts.

Est-ce que je le ferai à nouveau? Non. Ed Cuddy, Services de bibliothèque de Winnipeg

Des groupes communautaires ont organisé des manifestations contre ces mesures de sécurité l'année dernière et d’autres ont pris la parole devant le conseil municipal.

Les nouvelles mesures de sécurité ont été mises en place en février 2019 à la bibliothèque du Millénaire, dans le centre-ville de Winnipeg. Photo : Radio-Canada / Lyzaville Sale

Le Services de bibliothèque travaillera maintenant avec le conseil d’administration de l'établissement et des groupes communautaires pour élaborer une nouvelle stratégie de sécurité, selon M. Cuddy.

Il suggère, par exemple, que l’atrium de la bibliothèque pourrait héberger des travailleurs sociaux et d’organismes d’aide communautaire. Des bibliothèques d’un bout à l’autre du pays sont confrontées à des problèmes similaires, note M. Cuddy.

Sans fournir d’échéancier, il indique que la bibliothèque s’éloignera de mesures de sécurité pour plutôt s’orienter vers l’offre de services sociaux pour répondre aux causes fondamentales des défis de certains usagers de la bibliothèque du Millénaire.

Nous devons trouver un rôle équilibré dans notre communauté. Ed Cuddy, Services de bibliothèque de Winnipeg

Le groupe opposé aux mesures de sécurité, Millenium for All, organise une manifestation pour l’anniversaire de l’implantation de ces mesures à 16 h 30 mardi.

Avec les informations de Dana Hatherly, Meaghan Ketcheson et Wendy Parker