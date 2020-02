Retour en force de Graeme Clarke avec les 67 d'Ottawa

L'équipe sortait d'une fin de semaine difficile lors de laquelle elle a perdu deux de ses trois rencontres. Les 67 ont été plus opportunistes que dominants, alors qu'ils ont concédé 44 tirs, mais ont marqué 7 buts sur seulement 23 lancers.

On était sur une mauvaise séquence en fin de semaine, mais c'est comme ça qu'on s'en sort. On ne part pas d'en bas pour donner notre meilleure performance. J'ai aimé l'effort. Nous avons été physiques et on a fini nos mises en échec , a dit l'entraîneur André Tourigny après la rencontre.

On donnait du support au porteur de la rondelle. Il y a beaucoup de positif et c'est un pas dans la bonne direction. André Tourigny, entraîneur des 67 d'Ottawa

C'était le retour au jeu de l'attaquant Graeme Clarke, qui était à l'écart de la compétition depuis le mois d'octobre en raison d'une blessure à l'épaule qui a nécessité une opération. Le jeune homme de 18 ans a récolté un but et deux passes au cours de la rencontre.

J'ai eu une superbe passe de mon coéquipier. Mes compagnons de trio ont rendu mon retour beaucoup plus facile , a mentionné Clarke à l'issue du match.

Cameron Tolnai prend la mise en jeu près de son coéquipier Graeme Clarke lors du match contre les Frontenacs de Kingston. Photo : Gracieuseté de Valerie Wutti / 67 d'Ottawa

L'espoir des Devils du New Jersey n'a mis qu'un peu plus de quatre mois à revenir au jeu, alors que l'équipe médicale prédisait une période de convalescence de quatre à six mois au moment de sa blessure.

De retour dans l'entourage de l'équipe depuis quelques semaines, Clarke a trouvé difficile d'attendre pour jouer ce premier match depuis longtemps.

Quand on commence à se sentir en santé, on veut revenir vite. On doit comprendre que c'est un processus, mais les entraîneurs devaient me freiner, en effet. Tu veux tellement faire partie de la formation, surtout quand l'équipe connaît du succès comme cette saison , a ajouté Clarke.

Le numéro 92 compte maintenant neuf points en autant de matchs cette saison. Les 67 seront de retour sur la glace vendredi face aux Generals d'Oshawa.