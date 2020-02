Des résidents des îles du Golfe dénoncent la présence croissante de cargos

Mardi, 30 des 33 ancrages désignés à débordement situés sur les côtes des îles du Golfe étaient occupés.

Je ne peux pas être à l'extérieur parce que le bruit provenant du cargo est constant , se plaint Suzanne Walters, une résidente de l'île Gabriola. Son point d'ancrage est si près du rivage que son générateur allumé des semaines durant devient une torture, c'est stressant et irritant.

La situation est inhabituelle , soutient le capitaine de l’autorité portuaire de Vancouver, Shri Madiwal. Il l'explique par les récentes perturbations des opérations ferroviaires qui ont causé des débordements aux 60 points d’ancrage habituels du Port de Vancouver.

Un problème qui n’est pas nouveau, disent des résidents

Le port de Vancouver utilise essentiellement les ancrages des îles du Golfe comme une extension de ses opérations depuis un certain temps, dénonce Chris Straw, membre de South Coast Ship Watch Alliance, un regroupement de résidents qui milite en faveur de l’interdiction des ancrages dans la région.

Les 33 points d’ancrage ont essentiellement été conçus comme une installation de dépannage, mais ce l’est de moins en moins , dit-il.

Son groupe soutient que les chargeurs de charbon et de céréales profitent de la situation en permettant à un nombre croissant de navires d'arriver tôt et de se garer gratuitement dans les zones à débordement .

En plus de la pollution de l'air, de l'eau, du bruit et de la lumière, les lourdes chaînes utilisées pour ancrer les cargos géants grattent continuellement le fond marin et ruinent l'habitat des poissons et des plantes, allègue le groupe.

Avec les informations de Karin Larsen