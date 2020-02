Harvey Weinstein déclaré coupable : plusieurs actrices d'Hollywood saluent le verdict

Parmi elles, plusieurs ont accusé le producteur de les avoir également agressées, mais n'ont pu le poursuivre au pénal, souvent parce que les faits étaient prescrits.

L’actrice Rose McGowan, qui affirme avoir été violée par Harvey Weinstein, a publié un communiqué relayé par le Hollywood Reporter.

Même si nous pouvons espérer un résultat qui apporte la justice absolue [le jury a déclaré Harvey Weinstein non coupable de son viol NDLR], nous ne pouvons jamais regretter d'avoir rompu le silence. Parce qu'en confrontant les puissants à la vérité, nous ouvrons la voie à une culture plus juste, libérée du fléau de la violence envers les femmes , a-t-elle écrit.

Sur son compte Twitter, Rose McGowan a loué le courage de celles qui ont témoigné contre celui qui a longtemps fait la pluie et le beau temps dans le milieu du cinéma à Hollywood.

Je suis fière des femmes courageuses qui ont témoigné. Elles ont mis hors d'état de nuire un monstre. Rose McGowan, actrice

L’actrice, productrice et réalisatrice Rosie Perez fait partie de ces femmes qui ont témoigné. C'est une immense victoire et je sais qu'elle va donner espoir et courage à d'autres pour dire leur vérité , a-t-elle souligné sur Twitter.

Le succès d'aujourd'hui au procès Weinstein est un hommage au courage et à la résilience de celles qui ont brisé le silence, et une victoire pour toutes les survivantes [d'agression sexuelle], partout , a indiqué lundi, sur Twitter, Julianne Moore, actrice et membre du mouvement Time’s Up.

De son côté, la comédienne Ashley Judd, qui dit avoir été harcelée par Harvey Weinstein, a souligné, sur son compte Twitter, le fait qu'il a fallu que 90 femmes se manifestent pour obtenir une condamnation sur deux chefs d'accusation .

Quant à l’actrice Rosanna Arquette, qui a elle aussi déclaré avoir été agressée par Harvey Weinstein, elle considère que le verdict du procès représente une victoire.