Le FBI fouille les bureaux de Peter Nygard à New York

Un porte-parole du FBIFederal Bureau Of Investigation n’a pas voulu révéler d’autres détails au sujet de cette descente, mais a confirmé que les bureaux du Canadien à New York ont été fouillés.

La descente du FBIFederal Bureau Of Investigation survient après que 10 femmes ont intenté une poursuite civile contre Peter Nygard l’accusant de viols et de mener un réseau de trafic sexuel depuis sa demeure aux Bahamas.

De son côté, la police des Bahamas enquête sur des allégations faites par quatre femmes, liées à la poursuite civile, qui ont déclaré à la police qu’elles avaient été agressées sexuellement par Peter Nygard alors qu’elles étaient âgées de moins de 16 ans, soit l’âge du consentement sexuel aux Bahamas.

Le FBIFederal Bureau Of Investigation n’a cependant pas voulu confirmer si la descente de mardi matin était liée à ces allégations.

Selon la poursuite, Peter Nygard a recruté, séduit et appâté des enfants et des femmes jeunes, impressionnables et souvent pauvres, avec de l’argent comptant et de fausses promesses de contrats lucratifs en tant que mannequins pour les agresser, les violer et les sodomiser . Aucune accusation criminelle n’a été portée à la suite de ces allégations. Ces gestes allégués auraient eu lieu entre 2008 et 2015.

Aucune des allégations dans cette poursuite n’a été prouvée devant un tribunal.

L’avocat de Peter Nygard, Jay Prober, a démenti ces allégations, affirmant au début du mois que l’enquête policière n’ira nulle part, absolument nulle part .

Jay Prober n’était pas joignable pour des commentaires mardi.