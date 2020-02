David Myles à la conquête de son public francophone

Le Grand Départ est le titre de l’album et de la tournée francophone de David Myles.

C’est comme une première rencontre , explique le Néo-Brunswickois, qui joue pour la première fois en français, sur des scènes qu’il connait bien.

La tournée est présentée en formule trio avec Alan Jeffries et Kyle Cunjak, les deux mêmes musiciens qui l’accompagnent depuis près de 12 ans.

David Myles explique que son spectacle mélange les anecdotes et les styles musicaux.

Je raconte des histoires, je parle souvent de mon expérience d'être anglophone et francophile , souligne le chanteur, qui a étudié en immersion française dès l’âge de dix ans.

Il indique qu’en plus de ses chansons originales, il s’amuse à réinterpréter des classiques francophones, passant de Serge Gainsbourg à 1755.

C’est d'ailleurs le groupe 1755 qui a donné à David Myles, la piqûre pour la musique francophone.

Il raconte qu’un couple d’amis lui avait demandé d’interpréter la chanson Le monde a bien changé pour leur mariage.

C’était la première fois que je chantais une chanson en français et c'était celle-là. Je l’ai écoutée et je me suis dit : ''C’est incroyable, c’est magnifique comme chanson''.

En tant que Néo-Brunswickois, il était étonné de ne pas l’avoir entendue avant. Il s’est donc mis à jouer davantage en français afin de faire découvrir les trésors de la musique acadienne à ses amis anglophones.

Il ajoute que l’auteur-compositeur-interprète Pascal Lejeune, alias Thomé Young, est aussi une grande inspiration pour lui.

J’adore Pascal, on a fait les Éloizes ensemble et cette expérience m’a beaucoup influencé dans les premières années où j’ai commencé à chanter en français.

J’avais peur de chanter en français , admet-il, ajoutant que la réception du public le touche beaucoup.

C’est un honneur pour moi. Le public est là pour me voir, pour dire : on sait bien que tu ne parles pas parfaitement, on sait bien que tu es un anglophone de Fredericton, mais on est là parce qu’on aime ce que tu fais, parce qu’on aime la musique et on te comprend.

David Myles