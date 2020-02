Tentative de rapprochement entre les producteurs agricoles de la Saskatchewan et la Chine

L'objectif de la rencontre était de tenter de créer de nouveaux accords commerciaux avec la Chine, mais également de faire avancer les discussions pour lever l’embargo chinois sur le canola canadien, explique Todd Lewis.

Il estime que les gouvernements provincial et fédéral ont fait de l’excellent travail pour essayer de trouver de nouveaux pays pour exporter le canola canadien.

Todd Lewis vante aussi l’augmentation de la transformation nationale de canola prévue dans le plan de croissance pour la prochaine décennie de la Saskatchewan.

En ce moment, de 40 à 50 % du canola saskatchewanais est transformé dans la province. Ce chiffre est censé monter à environ 75 % au cours des prochaines années , affirme M. Lewis.

Selon le Conseil canadien du canola (CCC), la Chine importe environ 40 % du canola et ses dérivés produits au pays. La valeur des exportations de graines de canola vers la Chine s'élevait à 2,7 milliards de dollars en 2018, et la demande était encore très forte jusqu'aux récentes perturbations, indique le CCCConseil canadien du canola .

On espère que la situation reviendra à la normale le plus rapidement possible.

Todd Lewis, président de l'APAS