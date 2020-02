Le nouveau bâtiment sera plus grand et plus moderne que l'ancien. Il s'étendra sur une superficie de près de 480 mètres carrés, répartie sur deux étages.

Le garage comportera quatre portes d'accès, ce qui le rendra plus fonctionnel , indique la mairesse Sonia Bérubé, par communiqué.

L'incendie [...] a été un événement marquant pour notre municipalité. Il a tout de suite été question de reconstruction et c'est avec joie que l'on passe à cette étape. Sonia Bérubé, mairesse de La Rédemption, par communiqué

Les fonds proviennent du Programme Réfection et construction des infrastructures municipales.

La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest, et la ministre déléguée au Développement régional et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Marie-Eve Proulx, ont fait l'annonce de l'octroi de cette aide financière à la municipalité de La Rédemption.