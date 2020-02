Vol de catalyseurs à Québec : le palladium, un métal de plus en plus recherché

La police de Québec a d'ailleurs procédé à l'arrestation de trois individus, dans la nuit dimanche à lundi, qui venaient tout juste d'en dérober sur des camions.

Le catalyseur est une pièce qui fait partie de la ligne d'échappement d'un véhicule , rappelle d'entrée de jeu Pierre-Olivier Fortin, porte-parole chez CAA-Québec. Lorsqu'un moteur à essence émet des gaz nocifs, cela s'en va dans le catalyseur, qui vient chauffer ces gaz-là et les transformer en gaz moins nocifs.

C'est un système antipollution , résume-t-il, au sujet de cette pièce de voiture, dont tous les véhicules sont obligatoirement munis depuis les années 90.

Des métaux précieux et rares

Si les catalyseurs sont des objets particulièrement prisés, c'est parce qu'ils renferment des métaux précieux, comme le platine, le rhodium et le palladium, rappelle le chimiste Normand Voyer.

Ce sont des métaux très rares, qu'on appelle des métaux nobles , explique celui qui est professeur de chimie à l'Université Laval.

Il y a une super grosse demande, particulièrement en Chine , ajoute-t-il, étant donné qu'ils ont un grave problème de smog.

La forte demande a provoqué une explosion du prix du palladium. Le prix de ce métal a même dépassé celui de l'or. Bref, il est une vraie aubaine à celui qui réussi à y mettre la main et s'en départir sur le marché noir.

Au moment d'écrire ces lignes, le prix du palladium s'élevait à 3602 $ CAD par once, tandis que celui de l'or était de 2172 $ CAD.

Au Canada, une grande réserve de platine, de palladium et de rhodium se situe dans la région de Sudbury, en Ontario.

Le prix du palladium a presque doublé en un an. Photo : Getty Images

En ce moment, poursuit Normand Voyer, on n’a pas trouvé de métaux capables de faire le même type de réaction catalytique et d'être aussi stables que le palladium, le platine et le rhodium.

Le palladium, rappelle-t-il aussitôt, n'est pas pour autant accessible à qui veut s'en procurer. Ce sont des sous-produits de l'extraction de d'autres métaux, particulièrement le nickel et le cuivre. [...] Quand on fait le raffinage du nickel, on est capable de séparer des quantités de platine, de palladium et de rhodium.

À la vue de tous

Pour se protéger contre le vol d'un catalyseur, CAA-Québec recommande aux automobilistes de stationner leur véhicule dans un lieu sûr.

On met toutes les chances de notre côté lorsqu'on se stationne dans un endroit qui est bien éclairé, bien à la vue, avec d'autres véhicules, et où il y a des passants , explique Pierre-Olivier Fortin. C'est à peu près la seule chose qu'on peut faire.

Néanmoins, le porte-parole rappelle que selon l'année de construction du véhicule, le catalyseur peut être plus difficile à dérober sur certains modèles.

Sur une voiture récente, ce serait quand même étonnant qu'un catalyseur puisse se faire sectionner, puisqu'il faut carrément démonter certaines pièces pour y arriver. Pierre-Olivier Fortin, porte-parole chez CAA-Québec

Il ne faudra cependant que quelques secondes à un automobiliste pour constater que son catalyseur a été volé.

La voiture en démarrant va émettre un vacarme épouvantable lorsqu'il n'y a pas de catalyseur. Ça va être une pétarade assez difficile à supporter. Il faut aller au garage le plus vite possible.