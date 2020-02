La transparence de la Ville de North Bay remise en question

La Ville de North Bay a été retenue notamment pour son manque de transparence dans certains dossiers, selon un jury.

Quatre personnes représentant l’Association canadienne des journalistes (CJA), le Centre for Free Expression (CFE) de l’Université Ryerson, Médias d'info Canada et Canadian Journalist for Free Expression (CJFE) sont chargées d'examiner les candidatures et d'attester leur bien-fondé.

Il y a eu une demande faite à la Ville de North Bay pour le nombre de personnes qui avaient participé au festival Summer in the Park , relate le directeur James Turk du CFE. La réponse est parvenue non sans grande difficulté.

Il mentionne aussi une demande d’information au sujet du congédiement et de l’indemnité de départ d’un haut fonctionnaire municipal.

Trois autres villes ont reçu une mention honorable, comme la Ville de North Bay en Ontario. Photo : CBC/Erik White

Le public voulait en savoir plus , explique-t-il.

M. Turk concède que cette information sur un ancien employé pourrait être protégée par la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.

C’est une question d’interprétation , dit-il. Cette loi a trop d’exception et d’exclusion, et elle permet aux divers ordres de gouvernement de cacher des choses.

Selon lui, le jury a statué que la Ville de North Bay pourrait être plus transparente.

Mais pour sa part, la Ville indique ne pas pleinement comprendre les raisons pour lesquelles elle a été incluse dans le palmarès.

Par courriel, son porte-parole Gord Young soutient que dans la plupart des cas, les documents de la Ville sont disponibles au public à quelques exceptions près comme lorsque les documents sont assujettis à la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée de l'Ontario .

Cela inclut les informations liées au personnel. La loi assure un équilibre entre le droit du public d'avoir accès aux documents municipaux et le droit à la protection de la vie privée de chaque individu. Gord Young, porte-parole de la Ville de North Bay

M. Young ajoute que la Ville de North Bay a une politique sur la responsabilité et la transparence sur laquelle les fonctionnaires s'appuient dans leurs activités, que les rencontres publiques du conseil municipal sont retransmises en direct sur Internet et que les procès-verbaux sont aussi publiés en ligne.

Composition du jury

M. Turk n’a pas voulu divulguer à Radio-Canada, le nom des jurés, se contentant de dire que leur identité est toujours gardée secrète.

Nous n'avons jamais eu cette requête, dit-il, et je ne crois pas que ce soit pertinent de savoir qui ils sont .

C’est la première fois que le CFE de l’Université Ryerson donne des mentions honorables, ayant seulement choisi dans le passé un gagnant dans ce palmarès peu enviable.

Les autres villes dites « secrètes » sont : Cornwall (Ontario)

Cranbrook (Colombie-Britannique)

Morinville (Alberta)

Côte-Saint-Luc (Québec)

Le prix a été remporté par la Ville d'Erin, au nord-ouest de Toronto.