Coronavirus : fin de la quarantaine des derniers Canadiens à Trenton

Les derniers Canadiens et résidents permanents ont quitté la base de militaire de Trenton, en Ontario, et rentrent à la maison. Ceux qui étaient en quarantaine pendant 14 jours, depuis leur arrivée de Wuhan, poussent enfin un soupir de soulagement.

Ces [195] personnes sont rentrées de Wuhan, en Chine, à bord du deuxième vol nolisé par le gouvernement du Canada, le 11 février , confirme l'administratrice en chef de la santé publique, Theresa Tam, par voie de communiqué.

Le gouvernement du Canada à faciliter leurs déplacements jusqu’à leur destination finale en leur fournissant le transport jusqu’à Toronto , peut-on lire dans cette même déclaration  (Nouvelle fenêtre) .

Selon l'une de ces personnes, Li Xin Cheng, trois autocars ont été nolisés pour les amener à l'aéroport Pearson, à Toronto, mardi matin.

Wow enfin! C'est un moment de ma vie que je n’oublierai jamais. Que nous n’oublierons jamais! Nous sommes fiers d'être Canadiens. Li Xin Cheng, un Canadien qui était en quarantaine à Trenton

Li Xin Cheng montre fièrement son certificat qui prouve qu'il a terminé sa quarantaine de 14 jours à la base militaire de Trenton. Il y est arrivé le 11 février 2020. Photo : Radio-Canada / Myriam Eddahia

Les 195 passagers seraient arrivés à l'aéroport vers 10 h 30.

Certains partaient pour la ville de Québec, d'autres pour Vancouver, notamment.

Un certificat qui confirme la fin de cette quarantaine a été remis à chacun d'entre eux par l'Agence de la santé publique du Canada.

Les évacués de Wuhan sont restés en quarantaine pendant deux semaines au Yukon Lodge, un hôtel construit pour le personnel militaire et les membres de leur famille. Photo : Radio-Canada / Mark Gollom

Les installations militaires à Trenton seront nettoyées [par des professionnels] selon les recommandations et les lignes directrices de l’Agence de la santé publique du Canada , a indiqué le Bureau des relations avec les médias du ministère de la Défense nationale.

Dons pour remercier la Croix-Rouge canadienne

Environ 90 personnes ont fait des dons, pour un total de plus de 35 000 $ , à titre de remerciement pour l'équipe de la Croix-Rouge, rapporte Li Xin Cheng.

D'ailleurs, le personnel de la Croix-Rouge quittera la base militaire de Trenton au cours des prochains jours.

Les fonds amassés par les gens en quarantaine sont certes inattendus, mais un très beau geste d'appréciation de leur part pour le travail accompli par les bénévoles et le personnel de la Croix-Rouge canadienne. Déclaration de la Croix-Rouge canadienne

Chao Lei, Li Xin Cheng et Lucy Li ont commencé une collecte de fonds sur l'application chinoise WeChat, pendant qu'ils étaient en quarantaine. Ils disent avoir amassé plus de 35 000 $. Photo : Radio-Canada / Myriam Eddahia

Li Xin Cheng, Chao Lei et Lucy Li, une femme qui habite à Vancouver, ont commencé cette collecte sur l'application chinoise WeChat, pendant qu'ils étaient en quarantaine.

En quelques heures, presque 10 000 $ étaient amassés, raconte Chao Lei, un résident permanent d'origine chinoise.

Je voulais vraiment leur dire merci. Cet argent leur permettra d'aider des gens qui ont besoin d'aide comme nous [en avions besoin]. C'est très important. Chao Lei, un résident permanent qui était en quarantaine à Trenton

Chao Lei retourne à Québec après avoir été à Wuhan, dans la province de Hubei, avec sa famille pour le Nouvel An chinois.

Il est impatient de retrouver sa fille et son épouse après plus d'un mois.

Je suis très content. Ça fait quand même un mois et demi que je n'ai pas vu ma famille. Chao Lei, un résident permanent qui était en quarantaine à Trenton

L'Agence de la santé publique du Canada rappelle que le risque de transmission du nouveau coronavirus au pays demeure faible .

Toutes les personnes qui étaient à Trenton n’ont pas montré de symptômes d’infection au nouveau coronavirus tout au long de leur quarantaine de 14 jours. Elles ne présentent pas de risque pour les autres et peuvent reprendre leurs activités habituelles , ajoute Theresa Tam.

Elle a également tenu à remercier les Canadiens rapatriés et leurs familles pour leur patience, leur coopération et leur contribution à la santé publique .