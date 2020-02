Festivoix de Trois-Rivières : la moitié des passeports vendus

À pareille date l'an dernier, 27 % des passeports étaient vendus.

La deuxième grande partie de la programmation du prochain Festivoix de Trois-Rivières a d’ailleurs été annoncée mardi matin.

Les spectacles présentés sur la scène des Voix multiples, située dans la cour du monastère des Ursulines, seront tous francophones. Les Soeurs Boulay, Pierre Flynn, Les Louanges, Luc de Larochellière, Ingrid St-Pierre, Marie-Denise Pelletier et Émile Proulx-Cloutier s'y produiront. Il y aura également un programme double avec le spectacle de Cindy Bédard suivie de Nathalie Simard, ainsi qu'un spectacle réunissant des jeunes de Secondaire et Cégeps en spectacle avec Patrice Michaud et des artistes invités.

Sur la scène acoustique, les festivaliers pourront voir Vincent Vallières, Catherine Durand, Randy Coleman et Saratoga. Plusieurs artistes de la région fouleront aussi les planches de cette scène située dans la cour de la vieille prison : Antoine Corriveau, James Forest, They Call Me Rico et le duo Toi, moi et la guit. Un hommage à Bob Bissonnette lancera la soirée punk rock du 27 juin avec en vedette le groupe Rise Against, qui avait déjà été annoncé.

Avec les informations d'Anne-Marie Lemay