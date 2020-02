Un « journal intime » pour parler d’intimidation avec de jeunes Fransaskois

Devant une centaine d’élèves de la 4e à la 6e année de l’École canadienne-française de Saskatoon, mardi, Alain Pelletier a illustré l’intimidation par le biais d’un journal intime.

J’ai pris plein d’évènements qui me sont arrivés dans la vie. Le but, c’est de démontrer ce qu’une personne peut ressentir lorsqu’elle est victime d’intimidation, raconter une histoire. Alain Pelletier, conférencier

Sous la forme d’un monologue théâtral, Alain Pelletier incarne un petit garçon dans son journal : L’idée est de mettre des mots sur ce que des jeunes vivent ou ont vécu.

Aux yeux de M. Pelletier, cela peut déclencher la parole chez des jeunes qui auraient été déjà victime d’intimidation, ou encore, faire prendre conscience aux agresseurs de la violence de leurs gestes ou de leurs mots.

La deuxième partie de la conférence a pris la forme d’un échange entre Alain Pelletier et les enfants, aussi venus des écoles Providence et Saint-Isidore ainsi que de l’École Père-Mercure.

Gisèle Lalonde, coordinatrice des services aux élèves et porte-parole du CEFConseil des écoles fransaskoises pour la rencontre, espère que cette activité permettra de développer des valeurs d’empathie et de compréhension chez les élèves. Selon elle, l’intimidation est un sujet qui revient souvent au CEFConseil des écoles fransaskoises et il est important d’en parler.

La conférence d’Alain Pelletier, « Le prix du silence », sera également présentée mercredi 26 février au pavillon élémentaire de l'École Monseigneur de Laval ainsi qu’au Pavillon secondaire des Quatre-Vents.