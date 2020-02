Un bébé expulsé d’un vol Québec-Paris parce qu’il tousse

Clémentine Ferraton, son conjoint et leurs trois enfants devaient prendre un vol de Québec dimanche soir pour aller célébrer deux anniversaires de proches en France. À bord, la petite Lila, 21 mois, avait un bon rhume et faisait de la fièvre, selon sa mère.

D’autres voyageurs auraient porté plainte au personnel parce que le bébé toussait, alors que l’avion se trouvait toujours sur le tarmac de l’aéroport Jean-Lesage. À la demande de la directrice du vol, un médecin à bord a examiné Lila et corroboré le diagnostic d’un autre médecin consulté quelques heures avant le départ, dans une clinique de Québec, selon lequel l'enfant pouvait faire le voyage en avion.

Deux médecins, un diagnostic

Les deux médecins consultés la même journée n’étaient d'ailleurs pas du tout préoccupés par l’état de Lila, selon la version de Mme Ferraton diffusée à l’émission Tout un matin sur les ondes de Radio-Canada.

Il y avait un médecin à bord qui a dit que c’était correct, que [ma fille] pouvait voler , déplore Clémentine Ferraton.

Malgré le diagnostic du médecin à bord, le commandant a tout de même fait appel à MedLink, une compagnie qui lui a conseillé de refuser le décollage à Lila parce qu’aucun papier médical ne certifiait qu’elle n’était pas contagieuse.

Pourquoi ne fait-on pas confiance aux deux médecins qui ont vu ma fille en personne et qui ont jugé son état bon? Dans quel monde vit-on pour faire plus confiance à une personne au téléphone et virer à la psychose? s’est questionnée Clémentine Ferraton sur sa page Facebook.

La petite famille a donc été escortée par un douanier hors de l’avion sans aucune possibilité de parler à une personne du service à la clientèle d'Air Transat . De plus, leurs billets ne seraient pas remboursés.

On trouve qu’on a été expulsé d’un avion contre l’avis de deux médecins, dont un en personne, et en plus on dit qu’on ne peut rien nous rembourser. Je ne trouve pas ça normal du tout. Clémentine Ferraton

Une paranoïa liée au coronavirus?

Appelé à réagir, le Directeur national de la Santé publique, le Dr Horacio Arruda s’est dit estomaqué devant une telle situation si la description de Mme Ferraton correspond à la réalité.

Le Dr Arruda craint qu'un climat de paranoïa s’installe devant les risques de propagation du coronavirus.

Malheureusement, la peur est plus contagieuse que le coronavirus , a-t-il réagi à l’émission Tout un matin.

Le Dr Arruda rappelle par ailleurs qu’il n’y a toujours aucun cas de coronavirus au Québec. Lila ne pouvait donc pas en être porteuse.

Air Transat se défend

Air Transat affirme que la décision d’expulser la famille de Mme Ferraton n'a cependant rien à voir avec la propagation du coronavirus.

Dans un courriel, la compagnie aérienne affirme qu’elle a simplement suivi les recommandations répandues dans l’industrie.

Il y a notamment, parmi elles, des recommandations et procédures sur les maladies contagieuses. Le seul cas où un passager, présentant des signes flagrants d'une maladie contagieuse, pourrait être accepté à bord serait lorsque celui-ci fournit la documentation appropriée, rempli par un médecin qualifié. Ce document devrait certifier que le passager n'est plus en phase contagieuse de la maladie et qu'il peut voler sans mettre en danger la santé des passagers ou de l'équipage , indique Air Transat.

La compagnie aérienne considère avoir appliqué adéquatement le protocole dans le cas de Lila.

Le médecin qui était à bord de l'avion a confirmé les symptômes suivants : toux et température excédant 38 C (39.6C). […] Suite à l'analyse de la situation, MedLink a établi que l'état de santé du passager comportait un risque potentiel important pour les passagers et l'équipage en vol.