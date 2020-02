Autoroute 50 : plus de 50 M$ pour un élargissement sur 7 km

Le ministre des Transports, François Bonnardel, a précisé lors d’une conférence de presse à Gatineau que les travaux seront lancés au printemps 2021. Il n’a toutefois pas indiqué combien coûtera exactement le projet par souci d’équité avec les autres régions.

On ne donne jamais les montants attribués à différents secteurs au Québec justement pour ne pas créer de “surenchères”. François Bonnardel, ministre des Transports du Québec.

Le premier tronçon de l’autoroute qui sera élargi est compris entre le chemin Finlay, à Gatineau, et le chemin Doherty, à l’Ange-Gardien. Cette portion de la route a été le théâtre de plusieurs collisions graves dans les dernières années.

Les travaux devraient prendre environ deux ans à mener à terme, a expliqué le directeur général du MTQministère des Transports du Québec pour l’Outaouais, François Asselin.

Quant au reste de l’autoroute, le MTQMinistère des Transports du Québec est en train d’élaborer un échéancier, a ajouté le ministre Bonnardel.

Quoiqu’imprécise, la somme dédiée à la première phase de l’élargissement de l’A-50 représente au moins 27,73 % des 180,3 millions de dollars que Québec va investir dans les infrastructures routières de l’Outaouais d’ici la fin de son mandat en 2022.

La CAQ Coalition avenir Québec , championne de l’A-50?

Alors qu’il faisait campagne sous la bannière de la Coalition avenir Québec (CAQ) en 2018, Mathieu Lacombe avait souligné qu’il serait le « champion » de l’autoroute 50.

Il faudra toutefois que le gouvernement continue d’investir pour sécuriser l’A-50 afin de juger, à la fin de son mandat en 2022, s'il a été à la hauteur de ce sobriquet, croit la députée libérale de Hull, Maryse Gaudreault.

C’est sûr qu’il va falloir que le prochain budget qu’il y ait des sommes importantes pour l’A-50. Il va falloir atteindre le budget 2021 , a-t-elle souligné.

On a les coffres remplis et on a les moyens de nos ambitions. C’est pour ça que la réalisation de l’élargissement de l’A-50 devient quelque chose d’important et de prioritaire , a ajouté l’élue, en précisant du même souffle que l’état des finances publiques ne permettait pas au gouvernement libéral de construire une autoroute plus large à l’époque.

Avec les informations de Jérôme Bergeron