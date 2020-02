Les Foreurs confirment Daniel Renaud au poste d'entraîneur-chef

En conférence de presse, le directeur général, Pascal Daoust, a expliqué cette décision par les résultats mitigés et le manque de constance affichés par les Foreurs depuis le début de la saison.

J’avais toujours espoir que ça puisse lever, le personnel hockey aussi, mais on était rendus à savoir si le statu quo était une option. C’était pratiquement dire, on se reverra en septembre. Visiblement, ce n’est plus plus une option pour les propriétaires non plus. Ce n’était plus juste une mauvaise période. On a eu un passage à vide à l’automne, mais l’inconstance régulière devenait constante et ça devenait inquiétant.

Congédié il y a deux semaines

Le nouvel entraîneur-chef dirigeait les Cataractes de Shawinigan avant son congédiement, il y a deux semaines. Il s'amène à Val-d'Or avec seulement 11 parties à disputer au calendrier régulier.

Daniel Renaud se décrit comme un bon communicateur. Il souhaite rapidement pouvoir inculquer une bonne éthique de travail à sa formation.

Daniel Renaud a été relevé de ses fonctions au sein des Cataractes de Shawinigan il y a deux semaines. (archives) Photo : Radio-Canada

On fait du hockey parce qu'on est passionné, rappelle-t-il. Quand j'ai eu mes premiers contacts avec Pascal Daoust, ça s'est fait rapidement. Nos philosophies et nos valeurs concordent. J'aime voir une équipe qui compétitionne et qui travaille très fort. C'est important que chaque joueur connaisse son rôle et mes attentes. Je sais que cette équipe a un potentiel. Va-t-on gagner en fin de semaine? Je ne le sais pas, mais on va travailler fort soir après soir, ça, c'est sûr.

Daniel Renaud a signé un contrat qui s'étend jusqu'à la fin de la saison 2020-2021.