Malgré les problèmes de couverture en région et l’absence (pour l’instant) de la 5G, le Canada se classe deuxième au monde pour ce qui est de la vitesse du réseau mobile, juste derrière la Corée du Sud, selon le dernier rapport Mobile Network Experience de la firme OpenSignal. Et c’est Telus qui trône au sommet du classement canadien.

La vitesse moyenne de téléchargement mobile au Canada est de 55,4 mégabits par seconde (Mb/s), contre 58,7 Mb/s pour la Corée du Sud. Les données ont été recueillies en prenant 629 millions de mesures sur plus de 219 000 appareils entre le 1er octobre et le 31 décembre 2019.

Le rapport indique d’ailleurs que les fournisseurs régionaux tels que Vidéotron, Freedom Wireless et Sasktel ont des vitesses de téléchargement nettement inférieures à celles des trois fournisseurs nationaux , soit Telus, Bell et Rogers.

Telus domine

La vitesse moyenne de téléchargement de Telus est de 75 Mb/s, tandis que celle-ci s’élève à 69,6 Mb/s pour Bell et 51,2 Mb/s pour Rogers. Les données spécifiques des fournisseurs régionaux ne sont pas divulguées dans le rapport.

Telus a également terminé en première position dans cinq des six catégories analysées par OpenSignal : expérience vidéo, expérience de téléchargement, expérience de téléversement, expérience de latence et disponibilité 4G. L’entreprise était ex æquo avec son rival Rogers dans la sixième catégorie, expérience d’application vocale.

Les Pays-Bas ont terminé au troisième rang du classement des vitesses de téléchargement (59,5 Mb/s). Le pays est suivi de près par Singapour (45,9 Mb/s) et l’Australie (45,6 Mb/s).