Microsoft dévoile de nouveaux détails sur la Xbox Series X

Parmi les nouveautés annoncées, on note la technologie Smart Delivery, qui permettra aux joueurs et joueuses d’acheter une seule copie des jeux développés par Xbox Game Studios pour y jouer soit sur la Xbox One, soit sur la future Xbox Series X.

Cette technologie vous donne le pouvoir d’acheter un jeu une seule fois et de vous assurer que vous avez la bonne version du jeu, peu importe sur quelle console vous jouez – que ce soit la Xbox One ou la Xbox Series X , explique Phil Spencer, directeur de Xbox, dans un billet de blogue  (Nouvelle fenêtre) .

Toutefois, plusieurs questions entourant le Smart Delivery demeurent, principalement celle de savoir si les jeux proposés par des éditeurs tiers seront également concernés par la technologie.

Nous nous engageons à utiliser Smart Delivery pour tous les titres exclusifs de Xbox Game Studios, incluant Halo Infinite , a détaillé un porte-parole de Microsoft au Hollywood Reporter.

En dehors des jeux créés par Xbox Game Studios, ce sera à chaque studio de déterminer s’il veut adopter Smart Delivery .

Au moins un éditeur externe a confirmé qu’il adoptera la technologie. Il s’agit de CD Projekt Red, le studio derrière The Witcher 3, qui doit lancer d’ici la fin de l’année l’un des jeux les plus attendus de 2020, Cyberpunk 2077.

Les joueurs et les joueuses ne devraient jamais être obligés d’acheter le même jeu deux fois ou de payer pour des mises à jour. Les propriétaires de Cyberpunk 2077 pour Xbox One obtiendront gratuitement la mise à jour pour Xbox Series X lorsqu’elle sera disponible , peut-on lire dans une publication sur le compte Twitter du jeu.

Une console rétrocompatible sur 4 générations de jeux

Autre annonce majeure : la Xbox Series X sera rétrocompatible avec tous les jeux lancés depuis la première Xbox. Plusieurs rumeurs indiquent que ce sera également le cas pour la PS5 de Sony, principal rival de Microsoft, mais aucune annonce officielle n’est venue confirmer le tout.

Les jeux rétrocompatibles vont bénéficier d’une fréquence d’images plus constante, de temps de chargement plus rapides, ainsi que d’une résolution et d’une fidélité visuelle améliorées – sans qu’aucun développeur ne doive intervenir. Vos accessoires de jeux pour Xbox One pourront également vous suivre.

Une fiche technique revampée

Sans grande surprise, Microsoft a doté la Xbox Series X d’un processeur beaucoup plus puissant que le précédent. Avec 12 téraflops de puissance de calcul, la Xbox Series X s'affiche comme étant deux fois plus puissante que la Xbox One X et au moins huit fois plus puissante que la Xbox One.

La nouvelle console sera également équipée de la technologie Variable Rate Sharing, un format breveté qui permettrait aux développeurs et développeuses d’exploiter la puissance de la console au maximum. Elle utilisera en outre la technologie de traçage de rayons en temps réel (ray tracing) de DirectX, qui permet d’obtenir un rendu lumineux ultraréaliste et des couleurs plus vives.

Plus de jeu, moins d’attente

Xbox promet également une immersion immédiate dans ses univers vidéoludiques, grâce à un disque SSD qui devrait éliminer une bonne partie des temps de chargement.

La nouvelle fonctionnalité Quick Resume permettra désormais de relancer de multiples jeux mis en suspens, et cela, sans temps de chargement. La latence entre la manette et la console sera également grandement améliorée.