Jour de congé forcé pour certains élèves francophones du Nord-Est

Malgré l'annulation de la journée de grève de l’Association des enseignantes et enseignants franco-ontariens de jeudi, le débrayage de la Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l'Ontario (FEESO), vendredi, veut dire que certaines écoles francophones seront fermées au moins une journée cette semaine, car ce syndicat représente aussi des employés de soutien.

La FEESOFédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l'Ontario avait annoncé la demaine dernière cette nouvelle journée de grève pour le 28 février.

Dans le Nord de l’Ontario, le Conseil scolaire catholique de district des Grandes-Rivières (CSCDGR), le Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario (CSPGNO) et le Conseil scolaire catholique Nouvelon (CSCNO) ont fermé les écoles suivantes pour la journée.



Conseil scolaire catholique de district des Grandes-Rivières :

Toutes les écoles élémentaires et secondaires seront fermées le 28 février.

Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario :

Le vendredi 28 février, les écoles et le programme Place des jeunes pour le Grand Sudbury, Markstay et Noëlville seront fermés à cause du débrayage des membres du FEESOFédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l’Ontario .

Conseil scolaire public du Nord-Est :

Seuls les élèves de l’École secondaire publique L’Alliance à Iroquois Falls sont touchés par le débrayage du FEESOFédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l’Ontario vendredi.