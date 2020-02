L’équipe olympique de volleyball s’amène à Québec

Les athlètes s’entraîneront également quelques jours, du 7 au 10 mai, dans les installations du PEPS en préparation pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020, qui seront lancés le 24 juillet.

C’est la première fois de l’histoire que l’équipe masculine de volleyball participe à deux JO consécutifs. Équipe Canada avait terminée en 5e place à Rio en 2016. La meilleure performance de l’équipe remonte aux Jeux de Los Angeles avec une 4e place.

La formation dirigée par l’entraîneur Glenn Hoag occupe présentement le 10e rang mondial.

Il n’existe pas de ligue professionnelle de volleyball en Amérique du Nord, donc c’est le plus haut calibre auquel les amateurs auront accès , commente le président du conseil d’administration du Club de volleyball Rouge et Or François Bégin.

Les billets pour le match intraéquipe seront mis en vente le 8 mars au prix de 20 $ pour les adultes et 15 $ pour les étudiants et les enfants.