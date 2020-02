Fermeture des bars à 3 h dans le secteur Hull : aucun impact selon le chef du SPVG

Les statistiques du SPVG Service de police de la Ville de Gatineau démontrent qu’il y a eu moins d'interventions policières dans le Vieux-Hull entre mai 2019 et février 2020, soit la durée du projet pilote qui permettait aux tenanciers de bars de fermer leurs installations à 3 h du matin au lieu de 2 h.

La prolongation des heures n’a eu aucune influence sur le nombre d’interventions policières. Luc Beaudoin, directeur du SPVG

Le conseil municipal avait demandé au SPVG Service de police de la Ville de Gatineau d’augmenter la présence policière dans le secteur pendant le projet pilote et lui avait alloué un budget de 100 000 $. Le chef de police a confirmé que seul le quart de cette somme a été utilisé pour payer le temps supplémentaire des agents au début de la période d’essai.

Le directeur du Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG), Luc Beaudoin. Photo : Radio-Canada / Michel Aspirot

Mais selon M. Beaudoin, dès juin, le taux d’occupation du centre-ville ne justifiait pas l’augmentation de la présence policière et les agents ont repris la fréquence du service habituel.

Selon les statistiques présentées aux élus de la Ville de Gatineau, le nombre d'interventions du SPVG Service de police de la Ville de Gatineau étaient de 579 dans le secteur Hull en 2019 comparativement à 580 pour l’année précédente.

Plus précisément, pour la période du 17 mai 2019 au 17 février 2020, il y a eu 488 interventions du SPVG Service de police de la Ville de Gatineau de 22h à 6h, comparativement à 444 l’année précédente, pour la même période.

Le SPVG Service de police de la Ville de Gatineau a précisé que de ces 488 interventions, seulement 186 ont eu lieu dans le secteur du Vieux-Hull, secteur visé par le projet-pilote. Les 302 autres interventions ont eu lieu dans les établissements situés à l’extérieur du coeur du centre-ville.

L’organisme Vision centre-ville a soumis des commentaires qui ont été présentés au conseil. Selon l'organisme, les tenanciers de la région se réjouissent des résultats probants du projet-pilote de prolongation des heures d'ouverture [...]. Non seulement la prolongation d'une heure a été bénéfique pour ce qui est de l'achalandage et des recettes (10 à 15% d'augmentation selon les établissements), mais nous avons aussi pu constater que la sortie des bars se déroulait beaucoup plus harmonieusement compte tenu qu'elle se déroulait sur une plus longue période.

Un conseil qui privilégie 3 h du matin

Le président du conseil municipal, Daniel Champagne s’est montré favorable à un retour permanent de la prolongation des heures d’ouvertures des bars et souhaite que le conseil se prononce sur le dossier rapidement.

Le conseil demeure souverain, si dans 4 ans ou 5 ans c’est vraiment problématique, le conseil prendra une décision et décidera s’il y a lieu de prendre du recul[...]. Daniel Champagne, président du conseil municipal

Moi je pense qu’il faut qu’on prenne une décision une fois pour toutes et qu’on la mette de l’avant, ajoute M. Champagne. Et par la suite suivre de près l'évolution de cette décision-là.

Le conseiller du district de Hull–Wright, Cédric Tessier a dit que le conseil a pris la bonne décision en adoptant un projet pilote d’un an. Je suis heureux d'apprendre que les effectifs n'ont pas été nécessaires sur la totalité du projet pilote étant donné qu’il n’y avait pas d'enjeux importants , soutient M. Tessier.

Le conseiller a dit ne pas vouloir se prononcer avant qu’ait lieu une consultation publique, mais il a conclu en affirmant : si on va de l’avant au mois de mai [...], il va falloir demeurer prudent et surveiller l’évolution du dossier dans l’avenir.

Le conseiller du District du Manoir-des-Trembles-Val-Tétreau, Jocelyn Blondin, ne s’oppose pas aux statistiques présentées au comité plénier, mais reste campé sur ses positions.

Je suis un des seuls qui a voté contre [le projet pilote]. Je ne suis pas convaincu du gain pour la population, ça m’étonnerait qu’il y ait des touristes qui se déplacent ici à 2h du matin. Jocelyn Blondin, conseiller, District du Manoir-des-Trembles-Val-Tétreau

Les établissements de tous les autres secteurs de la Ville de Gatineau peuvent servir de l'alcool jusqu'à 3 h. C'est d'ailleurs ce que permet la législation québécoise.

Une consultation publique aura lieu à la fin mars pour présenter le bilan du projet pilote et recueillir les commentaires de la population.