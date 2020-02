Québec investit 135 M$ supplémentaires pour le rail gaspésien

Le gouvernement de François Legault compte investir 135 millions $ d'ici 2022 pour compléter la réfection du rail jusqu'à Gaspé en 2025. Cette somme s'inscrit dans une enveloppe d'un peu plus de 307 millions $ dédiée à l'entretien du réseau routier, ferroviaire et aéroportuaire en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine.