La popularité de l’escrime monte en flèche au Nouveau-Brunswick

Si les films de cape et d’épée n’ont plus nécessairement la cote au cinéma, cela n’empêche pas le sport qu’est l’escrime d'attirer un nombre croissant d'adeptes au Nouveau-Brunswick. Les jeunes de l’équipe provinciale doivent s’entraîner fort afin d'acquérir les réflexes et l'esprit stratégique nécessaires pour battre des adversaires toujours plus coriaces.