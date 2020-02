La lutte des cinémas indépendants contre Cineplex a des échos à Halifax

Le cinéma indépendant Carbon Arc fait partie du Network of Independent Canadian Exhibitors qui porte plainte au Bureau de la concurrence du Canada.

Les cinémas indépendants accusent l’entreprise Cineplex Entertainment, qui possède environ 75 % des salles de cinéma au pays, d’empêcher les distributeurs de leur envoyer les films qu’elle présente dans leur ville. Les indépendants décrivent cette pratique comme étant du «zonage».

Nous luttons pour que notre public ait l’occasion de voir de bons films et pour appuyer la production canadienne de films parce que c’est notre passion et que nous voulons bâtir une communauté , explique la fondatrice de Carbon Act, Siloën Daley, en entrevue à CBC.

Lorsque Carbon Act veut réserver un film, il faut souvent attendre que Cineplex prenne la décision de le présenter ou non, explique Mme Daley. Le cinéma indépendant, ajoute-t-elle, risque ainsi d’avoir à se démener ensuite pour promouvoir le film au dernier moment. Il risque aussi de rater l’occasion de présenter un nouveau film durant sa période de lancement pour les mêmes raisons.

Carbon Act aimerait présenter certaines nouveautés prestigieuses, mais non la plupart des superproductions à l’affiche chez Cineplex, précise Mme Daley. Son cinéma est sans but lucratif. Il présente des films les vendredis soirs durant l’automne et l’hiver dans une salle du Musée d'histoire naturelle de la Nouvelle-Écosse.

Carbon Act s’approvisionne en films auprès de distributeurs canadiens. Siloën Daley soutient que Cineplex menace certains distributeurs de retirer leurs films de ses écrans s’ils les proposent aussi aux indépendants.

Cineplex Entertainment n’a pas voulu accorder d’entrevue à ce sujet, mais l’entreprise affirme par courriel qu’elle n’a pas les droits sur les films et que c’est aux distributeurs de décider où ils sont présentés.

Siloën Daley, du cinéma Carbon Act à Halifax, appuie la plainte portée contre le géant Cineplex. Photo : CBC/Emma Smith

La plainte contre Cineplex est menée par le Rio Theatre à Vancouver. Ce dernier a lancé une pétition en ligne demandant aux cinéphiles d’appuyer les cinémas indépendants. Il soutient que l'absence de réglementation au Canada permet à Cineplex d'exercer un monopole qui force la fermeture de cinémas indépendants.

Il importe que le gouvernement intervienne pour préserver les cinémas indépendants, ajoute Siloën Daley. Lorsque l’un d’eux ferme définitivement ses portes, il est très difficile de le relancer, dit-elle.

Elle dit craindre que la situation s'aggrave avec l’achat de Cineplex par une entreprise britannique, Cineworld PLC.

Le cinéma Carbon Act a été fondé en 1998 après la fermeture de deux autres, le Wormwood's Dog et le Monkey. Mme Daley cherche depuis ce moment une salle indépendante où présenter des films.

Avec les renseignements d’Emma Smith, de CBC