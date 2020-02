La France honore Pierre Lapointe et Ariane Moffatt

Les artistes Pierre Lapointe et Ariane Moffatt ont reçu lundi les insignes d’Officier et de Chevalier dans l’Ordre des Arts et des Lettres. En leur remettant ces distinctions honorifiques, la France a voulu souligner l’apport de la création contemporaine québécoise au rayonnement culturel francophone.

Entourés de leurs proches, Pierre Lapointe et Ariane Moffatt ont reçu leurs insignes des mains de Kareen Rispal, l’ambassadrice de France au Canada.

Figures marquantes de la chanson québécoise, les deux artistes ont su se tailler une place sur la scène française et ont tous deux développé des collaborations avec le chanteur français Mathieu Chedid, mais aussi avec Vincent Delerme pour Pierre Lapointe et avec Alain Souchon pour Ariane Moffatt.

Faire briller la musique québécoise en France

[Pierre Lapointe], vous êtes engagé pour la chanson francophone, enjeu majeur à une époque où la chanson anglophone semblerait devenir la norme. À l’avant-garde tout en restant accessible et populaire, vous faites rayonner la musique francophone sur la scène culturelle québécoise et internationale , a déclaré Kareen Rispal au sujet de l’auteur-compositeur-interprète québécois.

[Ariane Moffatt], votre nom est indissociable de la chanson francophone actuelle. Vous êtes une figure majeure, créative et détonante du paysage culturel québécois. Kareen Rispal, ambassadrice de France au Canada.

L’autrice-compositrice-interprète rejoint la liste des artistes du Québec déjà honorés par le passé, comme Céline Dion, Xavier Dolan, Diane Dufresne, Anne Dorval, Robert Lepage, et Jean-Marc Vallée et Denis Villeneuve.

Créé en 1957, l’Ordre des Arts et des Lettres récompense les personnes qui se sont distinguées par leurs créations dans les domaines de la culture ou par la contribution qu'elles ont apportée au rayonnement des Arts et des Lettres en France et dans le monde. Trois grades sont remis : chevalier, officier et commandeur.