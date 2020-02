Coronavirus : interruption du tournage en Italie du prochain Mission impossible

Par souci de prudence pour la sécurité et le bien-être de nos actrices, de nos acteurs et de nos équipes, et avec les efforts des autorités locales vénitiennes pour arrêter tout regroupement de personnes en raison de la menace du coronavirus, nous modifions le programme de production pour nos trois semaines de tournage à Venise , a annoncé un porte-parole de Paramount Pictures dans une déclaration transmise à l'Agence France-Presse, confirmant des informations des sites spécialisés The Wrap et People.

Il a précisé que Tom Cruise n'avait pas encore fait le voyage vers l'Italie et que les membres de l'équipe avaient reçu le feu vert pour rentrer chez eux avant que le tournage débute.

La sortie du film est prévue le 23 juillet 2021.

L'Italie a annoncé lundi un septième décès dû au coronavirus. Le nombre de cas de contamination est passé de 6 à 229 en quatre jours dans le pays, qui est devenu le premier du continent européen à mettre en place un cordon sanitaire autour d'une dizaine de villes du Nord.

Outre ce tournage, la progression du coronavirus en Italie a perturbé plusieurs événements comme le carnaval de Venise, la semaine de la mode de Milan ou encore des matches de football, reportés ou se jouant à huis clos.