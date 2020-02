Une importante tempête hivernale s’amène sur le Québec

Plusieurs régions du Québec seront touchées par une tempête hivernale qui pourrait laisser plus de 40 centimètres de neige sur certains secteurs mercredi et jeudi.

L’importante dépression en provenance des États-Unis touchera d’abord l’ouest et le sud-ouest du Québec à partir de mercredi après-midi, selon les plus récents modèles d’Environnement Canada. Les précipitations pourraient toutefois tomber sous forme de pluie dans ces régions.

La tempête va se déplacer vers l’ouest pour atteindre la région de Québec dans la nuit de mercredi à jeudi, où d'importantes quantités de neige sont attendues.

Un avertissement de tempête hivernale a notamment été publié pour les régions de Québec, le Grand Montréal, la Mauricie et la Beauce. Des accumulations variant entre 15 et 30 centimètres de neige sont prévues dans ces régions.

Le pire endroit, ce sera les Laurentides, où ça pourrait atteindre plus de 40 cm , affirme Frédérick Boulay, météorologue à Environnement Canada.

La couronne nord de Montréal sera aussi particulièrement affectée. Frédérick Boulay, météorologue à Environnement Canada

Poudrerie

Des rafales de vents du nord-est de 70 km/h combinés à de la neige forte risquent de réduire considérablement la visibilité sur de nombreuses routes du Québec. La neige devrait également s’accumuler rapidement sur la chaussée.

Ça va compliquer les déplacements sur les routes jeudi matin, à l’heure de pointe , ajoute M. Boulay, qui encourage les Québécois à partir plus tôt au travail jeudi ou à simplement retarder leurs déplacements.

Les forts vents et la poudrerie pourraient causer la fermeture de l'autoroute 20, comme c'est souvent le cas lors de tempêtes hivernales. Photo : Radio-Canada / Cimon Leblanc

Routes et écoles fermées?

Des routes pourraient par ailleurs fermer le long du littoral de l'estuaire et du golfe du Saint-Laurent, dans l'est de la province.

Il n'est pas exclu non plus que des écoles ferment leurs portes et que des vols soient retardés ou annulés dans les aéroports du Québec, selon M. Boulay.