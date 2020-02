La Cité de l'énergie veut se recentrer sur sa mission éducative

La Cité de l’énergie de Shawinigan veut attirer plus de visiteurs et se recentrer sur sa mission patrimoniale et scientifique. Les spectacles de cirque, présentés depuis plusieurs années, pourraient ne pas être de retour en 2021.

L’institution a présenté lundi ses orientations pour les cinq prochaines années. On souhaite notamment augmenter de 20% l’achalandage d’ici trois ans, en attirant les jeunes enfants et les élèves du primaire et du secondaire. Présentement, 100 000 personnes visitent la Cité de l’énergie annuellement.

La directrice générale Sandie Letendre précise qu’une exposition en réalité augmentée pour faire revivre l’ancienne aluminerie, construite au début des années 1900, pourrait voir le jour.

On est en train d’explorer les possibilités d’un parcours sensoriel pour ajouter à l’expérience. On veut vraiment plonger le visiteur dans ce quotidien-là, explique Sandie Letendre. Il faut se rappeler qu’Espace Shawinigan est le lieu de la première aluminerie au Canada. C’est quand même pas rien. On veut mettre ça en lumière grâce aux nouvelles technologies numériques.

Une scène du spectacle Nehza présenté à la Cité de l'énergie Photo : Radio-Canada

Un dernier été pour Nehza?

Le spectacle Nehza l’enfant pirate du Cirque Éloize pourrait être présenté pour un dernier été en 2020, puisque la Cité de l’énergie souhaite se recentrer sur sa mission patrimoniale et scientifique. Rien n’est cependant décidé pour l’instant, précise la directrice générale.

Est-ce qu’on va complètement changer cette formule-là? Je ne peux pas vous le dire pour le moment. Pour l’instant, ça fait son effet. On attire une clientèle qu’on n’aurait peut-être pas autrement avec ce spectacle-là, note Sandie Letendre. On est en réflexion à voir comment, dans un prochain spectacle, on pourrait à la fois remplir notre mission et offrir un produit d’appel.

Le spectacle, présenté dans l’amphithéâtre extérieur de la Cité de l’énergie, s’est installé à Shawinigan à l’été 2018.

Avec les informations d'Anne-Marie Lemay