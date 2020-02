L'école primaire de Beaulac-Garthby offre un programme en plein-air

Marche en forêt, pêche, observation de la faune et de la flore et survie en forêt se retrouvent au nombre des activités hebdomadaires des jeunes de l'école du Saint-Nom-de-Jésus de Beaulac-Garthby. L'établissement scolaire a un nouveau programme pédagogique de plein air.

Depuis la rentrée scolaire, tous les élèves de la maternelle à la 6e année bénéficient de deux heures et demie par semaine d'activités en plein air. La forêt derrière l'école et le lac Aylmer juste devant sont maintenant agencés à la cour d'école.

Pour le directeur, Manuel Granger, la pédagogie permet de développer des compétences liées à la résolution de problème et à l'apprentissage par l'expérience.

Des jeunes de l'école du Saint-Nom-de-Jésus de Beaulac-Garthby se sont fait un abri dans la forêt. Photo : Courtoisie

On va leur demander de s'organiser entre eux, de prendre des décisions, de prendre des risques qui sont calculés, de coopérer ensemble, on vise des apprentissages au niveau social et collaboratif , explique le directeur, qui ajoutent que les enseignantes sont formés en la matière.

Quand on apprend dans la forêt dans un contexte ludique, après, ça se transpose dans une classe. On a plus d'initiative, on essaie plus de choses. Manuel Granger, directeur

La direction remarque une baisse des comportements indésirables et une meilleure ambiance dans ses classes depuis l'instauration du programme plein-air.