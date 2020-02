Plus de 65 000 $ pour refaire l'image de la Ville de Rouyn-Noranda

Le conseil municipal a d'abord autorisé l'octroi d'un contrat de près de 50 000 $ à la compagnie Adviso conseil inc. pour la refonte de son site web  (Nouvelle fenêtre) . Ce contrat comprend l'analyse des besoins et les recommandations pour le renouvellement du site.

La mairesse Diane Dallaire affirme que le site doit mieux répondre aux besoins actuels des citoyens. C'est absolument nécessaire pour la Ville de Rouyn-Noranda de mettre à jour et de revamper son site web, dit-elle. Avec les besoins d’aujourd’hui et ce qu'on veut donner aux citoyens aussi, c'est une nécessité, c'est prévu depuis un petit moment.

Le conseil a aussi officialisé un contrat de 17 500 $ à la firme Parallèle pour revitaliser sa stratégie de marque. Dans les prochains mois, la firme consultera la communauté d'affaires afin de recueillir son point de vue pour redéfinir l'image de marque de la Ville.

Que ce soit au niveau de l'attraction, que ce soit au niveau de campagnes marketing, on a vraiment besoin de venir préciser notre image de marque parce qu'on est plusieurs choses à Rouyn-Noranda, souligne Mme Dallaire. On est une cité étudiante, on est la capitale nationale du cuivre, on est un paradis pour la culture, mais vraiment, on a besoin de venir préciser ça et entendre les gens pour d'autres démarches futures.

Ce contrat ajoute ainsi un volet corporatif à la revitalisation de l'image de Rouyn-Noranda. Dans les derniers mois, la Ville a consulté les citoyens afin d'entendre leur point de vue sur l'image de Rouyn-Noranda.