Trains GO : perturbations sur la ligne Lakeshore West

Les trains ne desservent pas les gares de Niagara Falls, St. Catharines, Hamilton et West Harbour, en raison d'une « enquête policière au niveau des rails entre les gares Aldershot et de Hamilton ».

Des manifestants ont bloqué les rails dans le secteur lundi soir en appui aux Mohawks arrêtés par la police à Tyendinaga, près de Belleville, où ils bloquaient la voie ferrée depuis plus de deux semaines.

Mardi matin, les usagers de GO peuvent monter, aux gares touchées, à bord de navettes, selon l'horaire habituel des trains qui seraient partis de ces gares.

Ces autobus amèneront les usagers aux gares d'Aldershot ou de Burlington, où ils pourront continuer leur trajet.

GO prévient les passagers qu'ils pourraient faire face à des trains plus bondés et un temps de déplacement plus long qu'à l'habitude.

