Plus de 250 000 $ pour un projet touristique à Grosses-Roches

Le hameau des rocheux veut offrir une expérience d’hébergement immersif en forêt sur les berges du fleuve Saint-Laurent.

L’argent permettra notamment de construire des bâtiments comme un chalet d’accueil, des maisonnettes quatre saisons, des infrastructures sanitaires et d’installer des tentes de type prêt-à-camper.

Parts de l’investissement Québec : 213 000 $

Tourisme Gaspésie : 50 000 $

Pour le promoteur, Jonathan Massé, il s’agit d’un projet unique dans la région qui sera installé sur un terrain de 30 hectares.

[Il y aura] du camping traditionnel, il va y avoir du prêt à camper et quelques éco-logis quatre saisons, des petits chalets, dans des endroits dispersés en forêt dans le fond pour me démarquer de ce qui existe déjà. Le but est vraiment qu’on ne voit pas les autres campeurs, qu’on n’ait pas un constant va-et-vient de véhicules près de notre site de camping non plus. Puis, on peut aller de l’avant à partir de maintenant.

Jonathan Massé ajoute qu'il travaille à obtenir d'autres prêts afin de financer le projet, dont le coût total s'élève à 900 000 $.

Il espère accueillir les premiers campeurs à l'été 2022.