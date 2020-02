Accueil glacial pour une possible taxe municipale d’hébergement

Une dizaine de pourvoyeurs ont répondu à l’invitation de la Chambre de commerce.

Le regroupement avait demandé à un représentant de l’organisme de développement touristique Destination Nord de l’Ontario, d’expliquer comment les revenus d’une future taxe de 4 % pourraient être utilisés pour stimuler l’industrie touristique locale.

Mais peu importe comment l’argent perçu par une nouvelle taxe serait dépensé, ce serait une façon inéquitable de financer des initiatives de développement touristique, croit la propriétaire de la pourvoirie Okimot Lodge.

Marijke Rusch ajoute que les épiceries, les magasins d’alcool, la boulangerie et la pâtisserie, par exemple, profitent tous de l’achalandage touristique.

Ces commerces n’auraient cependant pas à taxer davantage leurs clients.

La plupart des propriétaires de pourvoiries qui ont participé à la rencontre ont aussi indiqué qu’ils ne ressentent pas le besoin de faire plus de promotion à l’extérieur de la région, car leur établissement est très souvent occupé au maximum de sa pleine capacité.

Le propriétaire de Memquisit Lodge, François Daoust, nuance cependant les propos de ses confrères.

Bien que ses cahiers de réservations soient bien remplis, il estime que sa clientèle est vieillissante et qu’il doit trouver des façons d’attirer de nouveaux visiteurs.

Si la municipalité de Nipissing Ouest décidait d’implanter une taxe d’hébergement, un organisme à but non lucratif voué au développement touristique aurait la responsabilité de réinvestir une grande partie des recettes.

Une tâche délicate, craint François Daoust.

La présidente de la Chambre de commerce de Nipissing Ouest, Joanne Vallière, reconnaît que son équipe devra redoubler d’efforts pour gagner la faveur populaire dans ce dossier.

Je crois que les gens ont besoin d’être encore plus informés et réfléchir à l’idée. Ça peut être un processus qui peut prendre six mois, un an, deux ans, cinq ans. Donc, je pense qu’il va falloir continuer à notre propre rythme.

Joanne Vallière, présidente de la Chambre de commerce de Nipissing Ouest