Les Reds de UNB : la bête noire des Aigles Bleus

C'est que, l'Université Acadia est l'hôtesse du championnat national de hockey masculin USports. Il y a trois places pour l'association atlantique ; les organisateurs (les Axemen), le champion de la région et un laissez-passer. Si Acadia passe en finale contre UNB, une série de consolation sera disputée entre Moncton et Saint-Mary's. Présentement, les Axemen mènent l'autre demi-finale 2 à 1.

Un meilleur début

Après avoir accordé 14 buts lors des deux premiers matchs de la demi-finale, la semaine dernière à Fredericton, les Aigles Bleus ont démontré beaucoup plus de constances et de détermination. Un jeu plus serré en défense combiné avec une performance étincelante d'Étienne Montpetit devant le filet a permis aux partisans et aux joueurs d'espérer une victoire.

La rivalité est intense entre UNB et les Aigles Bleus. Plusieurs joueurs francophones évoluent pour les Reds. Photo : Radio-Canada / François Le Blanc

Mais, la machine bien huilée de l'Université du Nouveau-Brunswick a pris le dessus. Tyler Boland, Oliver Cooper, Stephen Anderson et Tristan Pomerleau ont marqué pour les Reds. Le seul but de Moncton a été l'oeuvre de Joey Richard.

Les joueurs félicitent Joey Richard après son but. Photo : Radio-Canada / Ian Bonnell

C'est dur, mais en même temps, je suis fier de mes gars, mentionne Judes Vallée. L'entraîneur-chef des Aigles Bleus rappelle tout le travail effectué depuis trois ans. Et même, en début de saison, on avait trois victoires en 10 parties.

Ce soir, on a démontré notre savoir-faire dans notre aréna , explique Étienne Montpetit. Le gardien du Bleu et Or rappelle une réalité : on ne se cachera, c'est une très bonne équipe de l'autre côté.

Étienne Montpetit a bloqué 41 des 45 tirs dirigés contre lui. Son opposant, Samuel Harvey, a surtout été mis à l'épreuve en première période, avec plus arrêts difficiles sur les 11 offrandes du Bleu et Or. Au total, il a affronté 21 tirs.

Judes Vallée Photo : Radio-Canada / François Le Blanc

C'est une étape importante vers notre but ultime, mentionne Harvey. On est heureux de la façon dont nous avons joué contre Moncton. Il faudra continuer dans le même sens.

UNB défendra son titre de champion atlantique. Les Reds seront en quête d'un 7e titre des séries depuis l'hiver 2011. C'est leur 6e participation de suite en finale.

Garder l'espoir

Habituellement, après une élimination de fin de saison, les yeux sont humides pour les vétérans qui en sont à leur dernière année. Mais, c'était tout le contraire lundi.

Les Aigles Bleus saluent leurs partisans après la défaite. Photo : Radio-Canada / François Le Blanc

Car, les yeux remplis d'espoirs seront plutôt tournés vers Halifax, où, mardi, se tiendra le 4e duel entre SMU et Acadia.

On espère que ça tournera comme on veut (NDLR: une victoire d'Acadia). On veut en jouer une autre série et aller au championnat canadien. Judes Vallée

Les Aigles Bleus reprendront l'entraînement mercredi.